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Гвинет Пэлтроу опубликовала редкие фото 19-летнего сына

Актриса призналась, что очень скучает по сыну, который учится в колледже

Гвинет Пэлтроу в личном блоге разместила фотографии своего сына Мозеса. Кадры она сделала во время их разговора по видеосвязи. Актриса обратилась к наследнику в день его рождения — 8 апреля Мозесу исполнилось 19 лет.

Мозес Мартин, фото: соцсети
Мозес Мартин, фото: соцсети

«С днем рождения, Мозес. Честно говоря, ты моя сбывшаяся мечта. Ты очень добрый и умный. У тебя невероятный интеллект, и ты такой одаренный, такой талантливый. Я слушаю твою музыку на повторе и так сильно скучаю по тебе, пока ты в колледже. И сегодня больше, чем когда-либо. Я люблю тебя, мой мальчик. Мама», — написала звезда фильма «Влюбленный Шекспир».

Пэлтроу родила сына в браке с Крисом Мартином, солистом британской рок-группы Coldplay. У звезд также есть 20-летняя дочь Эппл.

Сын Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина, фото: соцсети
Сын Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина, фото: соцсети

«Они дети двух суперзнаменитых людей, и поэтому они понимают, что это значит. Они выросли в этой среде. Но вы удивитесь, узнав, какие они милые, скромные и приземленные», — говорила актриса в интервью Vanity Fair.

В 2014 году Пэлтроу и Мартин объявили о расставании после десяти лет брака. В том же году актриса начала встречаться с продюсером Брэдом Фэлчаком. Спустя четыре года пара сыграла свадьбу.

Ранее Гвинет Пэлтроу шокировала ответом на слухи о конфликте с Меган Маркл.