Гвинет Пэлтроу в личном блоге разместила фотографии своего сына Мозеса. Кадры она сделала во время их разговора по видеосвязи. Актриса обратилась к наследнику в день его рождения — 8 апреля Мозесу исполнилось 19 лет.
«С днем рождения, Мозес. Честно говоря, ты моя сбывшаяся мечта. Ты очень добрый и умный. У тебя невероятный интеллект, и ты такой одаренный, такой талантливый. Я слушаю твою музыку на повторе и так сильно скучаю по тебе, пока ты в колледже. И сегодня больше, чем когда-либо. Я люблю тебя, мой мальчик. Мама», — написала звезда фильма «Влюбленный Шекспир».
Пэлтроу родила сына в браке с Крисом Мартином, солистом британской рок-группы Coldplay. У звезд также есть 20-летняя дочь Эппл.
«Они дети двух суперзнаменитых людей, и поэтому они понимают, что это значит. Они выросли в этой среде. Но вы удивитесь, узнав, какие они милые, скромные и приземленные», — говорила актриса в интервью Vanity Fair.
В 2014 году Пэлтроу и Мартин объявили о расставании после десяти лет брака. В том же году актриса начала встречаться с продюсером Брэдом Фэлчаком. Спустя четыре года пара сыграла свадьбу.
Ранее Гвинет Пэлтроу шокировала ответом на слухи о конфликте с Меган Маркл.