Директор Ефремова рассказала ТАСС о его планах после возвращения домой

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов после возвращения домой из исправительной колонии № 4 в городе Алексеевке Белгородской области планирует посвятить время семье, а также заняться своим здоровьем. Говорить о возобновлении его творческой деятельности пока рано, сообщила ТАСС директор Ефремова Татьяна Глаголева.
«Михаил, в первую очередь, должен доехать до дома, обнять жену и детей, заняться здоровьем», — пояснила собеседница агентства.
На вопросы, касающиеся публичной деятельности актера, Глаголева ответила, что они «вторичны». Таким образом директор обратила внимание на необходимость актеру восстановиться и побыть рядом с семьей.
24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.