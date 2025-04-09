Директор Ефремова рассказала ТАСС о его планах после возвращения домой

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.