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Ефремов после приезда в Москву рассказал о плохом самочувствии

Актер также отметил, что пока у него нет никаких планов
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Освободившийся из колонии по УДО актер Михаил Ефремов после приезда в свою квартиру в Москве рассказал журналистам о плохом самочувствии, отметив, что на данный момент никаких планов не имеет.

Его сопровождал актер и кинорежиссер Никита Высоцкий — помогал нести вещи от машины.

«Чувствую я себя не очень, сейчас говорить ничего не могу, просто очень много впечатлений сразу. Пока никаких планов нет», — сказал Ефремов.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.