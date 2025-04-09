В сети обсудили внешность Пермяковой после уколов красоты: «Помолодела на 10 лет»

В сети обсудили преображение актрисы Светланы Пермяковой после косметологических процедур. Врач знаменитости показал в соцсети, как она преобразилась без хирургического вмешательства.
Поклонники звезды сериала «Интерны» активно прокомментировали пост, оценив результат: «Теперь выглядит на 10 лет моложе», «Шикарный результат», «Фантастика», «А глаза как засияли», «Как круто. Помолодела сразу», «Вот это человек занялся собой. Браво», «Как же круто», «Молодец, что решилась», «Как же важно женщине иногда помочь стать красивее», «Вот что значит стареть достойно», «Какая же красивая женщина, а теперь еще и молодая».
Актриса в начале 2025 года начала активно работать над собой. За это время Пермякова похудела почти на 12 килограммов. Звезда принимает препарат «Велгия», который ей выписал врач. По словам артистки, он помогает держать аппетит под контролем. Знаменитость отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. По словам Пермяковой, новая привычка влияет не только на похудение, но и на эмоциональное состояние, помогая «разгружать голову». Однако звезда призвала подписчиков, желающих избавиться от лишнего веса, обращаться к специалистам, а не бездумно использовать опыт других людей.
Пермякова растит 12-летнюю дочь от пиар-менеджера Максима Скрябина, который моложе ее на 20 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты.