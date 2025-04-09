В сети обсудили внешность Пермяковой после уколов красоты: «Помолодела на 10 лет»

Актриса в начале 2025 года начала активно работать над собой. За это время Пермякова похудела почти на 12 килограммов. Звезда принимает препарат «Велгия», который ей выписал врач. По словам артистки, он помогает держать аппетит под контролем. Знаменитость отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. По словам Пермяковой, новая привычка влияет не только на похудение, но и на эмоциональное состояние, помогая «разгружать голову». Однако звезда призвала подписчиков, желающих избавиться от лишнего веса, обращаться к специалистам, а не бездумно использовать опыт других людей.