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Александр Панкратов-Черный высказался об освобождении Михаила Ефремова

Народный артист пожелал здоровья освободившемуся по УДО Ефремову
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-ЧерныйИсточник: Legion-Media.ru

Актер и режиссер Александр Панкратов-Черный высказался об освобождении из колонии своего коллеги Михаила Ефремова. Об этом он поговорил с NEWS.ru.

По словам Панкратова-Черного, он рад тому, что артист освободился.

«Ничего не хочу про Мишу говорить. Дай Бог ему здоровья», — сказал он.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии на условиях УДО, и он прибыл в Москву.

Ранее Ефремов впервые высказался после освобождения из колонии по УДО.