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Ван Дамму найдут замену в «Кровавом спорте»

Популярный боевик «Кровавый спорт» получит ремейк
Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Кровавый спорт» (1988 год)
Жан-Клод Ван Дамм в фильме «Кровавый спорт» (1988 год)Источник: Legion-Media.ru

Спортивный боевик 1988 года «Кровавый спорт» с Жан-Клодом ван Даммом получит ремейк. Об этом сообщил голливудский инсайдер Джефф Снейдер.

Фильм планирует выпустить студия А24, которая, по словам Снейдера, ведет сейчас переговоры насчет покупки прав на ремейк.

Предположительно, студия планирует полностью перезагрузить проект и привлечь к работе режиссера «высокого уровня». Кроме того, Ван Дамму в картине найдут замену в виде молодого актера.

По сюжету оригинального фильма, разворачивающемуся в Гонконге, американский солдат Фрэнк Дюкс решает принять участие в нелегальном турнире боевых искусств.

Ранее Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии.