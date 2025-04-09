Ефремов впервые высказался после освобождения из колонии по УДО

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов вернулся в свою квартиру в центре Москвы после освобождения по УДО из исправительной колонии № 4 в городе Алексеевке Белгородской области, передает корреспондент ТАСС. Актер в беседе с журналистами отметил, что чувствует себя плохо и выразил соболезнования семье погибшего.
«Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего», — сказал Ефремов журналистам.
Ефремова сопровождал актер и кинорежиссер Никита Высоцкий — помогал нести вещи от машины.
Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.