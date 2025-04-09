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Кристина Асмус опровергла, что ее отстранили от роли в сериале «Склиф»

Актриса назвала появившиеся слухи в СМИ клеветой
Кристина Асмус на съемках сериала «Склиф»
Кристина Асмус на съемках сериала «Склиф»

Актриса Кристина Асмус опровергла в Telegram-канале, что ее отстранили от роли в сериале «Склиф».

«Это клевета. Берегите себя», — заявила артистка.

9 апреля Telegram-канал Mash заявлял, что Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф». В проекте артистка играет главную роль. Утверждалось, что актриса часто срывала съемки и конфликтовала с коллегами. По данным издания, артистку обвинили якобы в «создании крайне токсичной атмосферы, угрожающей процессу».

В «Склифе» Асмус исполняет роль травматолога НИИ Склифосовского. По словам актрисы, ее героиня — эмоциональная, тревожная карьеристка, которая профессионально отстаивает личные границы и «ежедневно фехтует с прессингом и сексизмом».

В декабре 2024 года Асмус сообщила, что команда сериала «Склиф» приостановила съемки из-за ее травмы. Ей диагностировали ей разрыв передней крестообразной связки колена после падения на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Ей сделали несколько операций на колене.