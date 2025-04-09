Кристина Асмус опровергла, что ее отстранили от роли в сериале «Склиф»

В декабре 2024 года Асмус сообщила, что команда сериала «Склиф» приостановила съемки из-за ее травмы. Ей диагностировали ей разрыв передней крестообразной связки колена после падения на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Ей сделали несколько операций на колене.