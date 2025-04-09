Никита Высоцкий отказался обсуждать тайную встречу Михаила Ефремова из колонии

Сын Владимира Высоцкого, актер Никита Высоцкий отказался обсуждать тайную встречу своего друга Михаила Ефремова из колонии.
Ранее СМИ сообщали, что Ефремова вывели через черный ход и довезли на машине до определенного заранее условленного места, где он пересел в автомобиль Высоцкого.
«Не комментирую. Не комментирую еще три месяца», — ответил он на просьбу корреспондента aif.ru прокомменировать встречу освободившегося из колонии актера.
9 апреля Ефремов вышел из Алексеевской колонии в Белгородской области по УДО. Исправительное учреждение он покинул через черный ход. Около ИК было много журналистов, однако к главному входу их не пустили.
Ефремов отбывал срок за смертельное ДТП. В заключении он провел около 4,5 лет.
Ранее адвокат назвал обязательства Михаила Ефремова после УДО.