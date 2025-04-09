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Никита Высоцкий отказался обсуждать тайную встречу Михаила Ефремова из колонии

9 апреля Ефремов вышел из Алексеевской колонии в Белгородской области по УДО
Никита Высоцкий
Никита ВысоцкийИсточник: Legion-Media.ru

Сын Владимира Высоцкого, актер Никита Высоцкий отказался обсуждать тайную встречу своего друга Михаила Ефремова из колонии.

Ранее СМИ сообщали, что Ефремова вывели через черный ход и довезли на машине до определенного заранее условленного места, где он пересел в автомобиль Высоцкого.

«Не комментирую. Не комментирую еще три месяца», — ответил он на просьбу корреспондента aif.ru прокомменировать встречу освободившегося из колонии актера.

9 апреля Ефремов вышел из Алексеевской колонии в Белгородской области по УДО. Исправительное учреждение он покинул через черный ход. Около ИК было много журналистов, однако к главному входу их не пустили.

Ефремов отбывал срок за смертельное ДТП. В заключении он провел около 4,5 лет.

Ранее адвокат назвал обязательства Михаила Ефремова после УДО.