45-летняя Кейт Хадсон появилась на публике в платье с декольте и бантами

Кейт Хадсон была замужем дважды. С 2000 по 2007 год она состояла в браке с рок-музыкантом Крисом Робинсоном. В 2004 году у них родился сын Райдер. Вторым избранником звезды стал фронтмен Muse Мэттью Беллами. В 2011 году у них родился сын Бингем. В 2021 году Кейт Хадсон объявила о помолвке с Дэнни Фудзикава. У них есть общий ребенок — дочь Рани.