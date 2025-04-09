«Это была инициатива Гриши, что давай не будем вместе сниматься. “Я не хочу. Не хочу, чтобы меня ассоциировали с тобой. Я вообще не хочу знать тебя. Не хочу, чтобы все знали, что я к тебе имею отношение”. Мы не раз и не два — и это было по инициативе Гриши — отказывались от совместных проектов, когда нам предлагали играть отца и сына. Хотя я Грише говорил: “Давай! Это же интересно. Это будет частью нашей биографии”. Но мне мой сын говорил: “Нет-нет, ты мне не интересен”. И вот впервые, когда Григорий согласился, это здесь, в “Васильках”», — признался артист.