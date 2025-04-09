Игорь Верник вместе со своим сыном Григорием Верником представили публике сериал «ВИА "Васильки"», в котором сыграли одного и того же героя по имени Валентин Бестужев в разном возрасте.
Выйдя на сцену, Верник-старший признался, что сын никогда не хотел сниматься вместе с ним в кино.
«Это была инициатива Гриши, что давай не будем вместе сниматься. “Я не хочу. Не хочу, чтобы меня ассоциировали с тобой. Я вообще не хочу знать тебя. Не хочу, чтобы все знали, что я к тебе имею отношение”. Мы не раз и не два — и это было по инициативе Гриши — отказывались от совместных проектов, когда нам предлагали играть отца и сына. Хотя я Грише говорил: “Давай! Это же интересно. Это будет частью нашей биографии”. Но мне мой сын говорил: “Нет-нет, ты мне не интересен”. И вот впервые, когда Григорий согласился, это здесь, в “Васильках”», — признался артист.
Он предположил, что наследника заинтересовал живой сценарий со «вкусной историей» про два поколения. Верник-старший отметил, что молодежь этот сериал заинтересует потому, что там показана юность с присущим ей драйвом. А вот взрослые, посмотрев проект, поймут, что жизнь прекрасна в любом возрасте.
«Григорий, спасибо тебе за то, что я снялся в этой картине. Спасибо за то, что мы с тобой вместе», — отметил актер.
В центре сюжета сериала «ВИА "Васильки"» — студентка журфака Лена, которая в конце 70-х влюбляется в Юрия Василькова — лидера набирающего популярность ансамбля. Однако неожиданно коллектив исчезает, а жизненные пути Лены и Юры расходятся.
Спустя 45 лет дочери и внук Лены должны исполнить последнюю волю умирающей родственницы: воссоединить «Васильков» на одной сцене во время новогоднего телеконцерта. Чтобы найти участников ВИА, герои отправляются в путешествие по стране.
Премьера сериала «ВИА “Васильки”» состоится 10 апреля в онлайн-кинотеатре Wink.