«Наши дети так рады появлению младшей сестры, а мы рады за них. Они спрашивают нас о ней почти каждый день вот уже около месяца. Естественно, когда они просят нас узнать, как дела у их мамы, мы с радостью узнаем это и делимся с ними», — говорила Берджесс.