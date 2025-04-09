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Бывший муж Меган Фокс показал их подросших сыновей

Брайан Остин Грин показал редкое фото со своими старшими детьми

Брайан Остин Грин показал трех подросших сыновей — 12-летнего Ноа, 11-летнего Боди и восьмилетнего Джорни, — рожденных в браке с Меган Фокс. Семейной фотографией поделилась возлюбленная актера — Шарна Берджесс.

Брайан Остин Грин с возлюбленной и детьми, фото: соцсети
Брайан Остин Грин с возлюбленной и детьми, фото: соцсети

Актер позировал в окружении трех сыновей. Также на руках он держал двухлетнего сына Зейна, рожденного в отношениях с Берджесс.

«Это все за последнее время», — подписала звезда публикацию.

Напомним, Брайан Остин Грин и Меган Фокс прожили в браке 11 лет. У актера также есть 23-летний сын Кассиус от бывшей девушки Ванессы Марсил. После развода Фокс завела отношения с рэпером Machine Gun Kelly. В ноябре прошлого года пара сообщила, что ждет ребенка, но спустя месяц после этого стало известно об их расставании. В конце марта Фокс родила дочь.

Звезда «Трансформеров» и Грин после развода остались друзьями. Кроме того, его новая возлюбленная поддерживает с актрисой хорошие отношения.

«Наши дети так рады появлению младшей сестры, а мы рады за них. Они спрашивают нас о ней почти каждый день вот уже около месяца. Естественно, когда они просят нас узнать, как дела у их мамы, мы с радостью узнаем это и делимся с ними», — говорила Берджесс.

Ранее стало известно, что Меган Фокс помирилась с экс-возлюбленным после рождения дочери.