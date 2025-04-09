Шайло Джоли в новом образе сравнили с Ларой Крофт, героиней ее матери Анджелины Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». 18-летнюю девушку засняли с модными косичками на улицах Лос-Анджелеса.
Похожая прическа была у ее матери на съемках фильма. Тогда Джоли носила одну французскую косу с выбившимися прядями спереди.
Фотографы также засняли Шайло на входе перед танцевальной студией. Она сидела на ступеньках с друзьями и что-то активно обсуждала, глядя в телефон.
Джоли была одета в черную толстовку, спортивные штаны и кроссовки. Она дополнила свой образ массивными украшениями. Некоторые обратили внимание на то, что девушка также сделала легкий макияж.
Ранее стало известно, что Шайло Джоли отрастила волосы после того, как в 2023 коротко постриглась и покрасилась в розовый цвет.
Напомним, девушка родилась в союзе Анджелины Джоли и Брэда Питта. В прошлом году Шайло в день своего 18-летия подала прошение о замене двойной фамилии. В августе того же года эта просьба была удовлетворена, теперь она носит только фамилию матери.