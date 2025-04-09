Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

18-летняя дочь Анджелины Джоли повторила образ Лары Крофт из фильма с матерью

Шайло Джоли вышла в свет с прической, как у культовой героини

Шайло Джоли в новом образе сравнили с Ларой Крофт, героиней ее матери Анджелины Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». 18-летнюю девушку засняли с модными косичками на улицах Лос-Анджелеса.

Шайло Джоли
Шайло ДжолиИсточник: Legion-Media

Похожая прическа была у ее матери на съемках фильма. Тогда Джоли носила одну французскую косу с выбившимися прядями спереди.

Фотографы также засняли Шайло на входе перед танцевальной студией. Она сидела на ступеньках с друзьями и что-то активно обсуждала, глядя в телефон.

Джоли была одета в черную толстовку, спортивные штаны и кроссовки. Она дополнила свой образ массивными украшениями. Некоторые обратили внимание на то, что девушка также сделала легкий макияж.

Анджелина Джоли в фильме Лара Крофт: Расхитительница гробниц»
Анджелина Джоли в фильме Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Ранее стало известно, что Шайло Джоли отрастила волосы после того, как в 2023 коротко постриглась и покрасилась в розовый цвет.

Напомним, девушка родилась в союзе Анджелины Джоли и Брэда Питта. В прошлом году Шайло в день своего 18-летия подала прошение о замене двойной фамилии. В августе того же года эта просьба была удовлетворена, теперь она носит только фамилию матери.