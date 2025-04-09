Про Децла выпустят художественный сериал

Отмечается, что ранее планировалось снять документальную ленту об этом исполнителе, однако сегодня выяснилось, что работу начнут именно над художественным сериалом. За проект совместно взялись «Студия Видеопрокат» и компания «Эра Мьюзик», которые уже начали развитие сериала с рабочим названием «Децл».