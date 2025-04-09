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Про Децла выпустят художественный сериал

Проект носит рабочее название «Децл»
Кирилл Толмацкий
Кирилл Толмацкий

Креативная команда начала работу над созданием телесериала о Децле. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что ранее планировалось снять документальную ленту об этом исполнителе, однако сегодня выяснилось, что работу начнут именно над художественным сериалом. За проект совместно взялись «Студия Видеопрокат» и компания «Эра Мьюзик», которые уже начали развитие сериала с рабочим названием «Децл».

Проектом руководят шоураннеры Алексей Киселев и Ангелина Ашман. Продюсерская группа включает Сергея Бондарчука, Ангелину Ашман, Александра Толмацкого и Алексея Киселева. Креативным продюсером стала Мария Серпионова.

На данный момент более подробной информации о сериале нет, но киностудия известна своими успешными фильмами и сериалами.