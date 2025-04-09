Михаила Ефремова около дома с раннего утра ожидают 10 съемочных групп

Речь идет о квартире в доме №4/5 на Плотниковом переулке, построенном в 1907 году. После освобождения из колонии артист должен прибыть в свой дом по адресу регистрации. Однако на данный момент точно неизвестно, действительно ли он прописан в этом доме, уточнила Круглова.