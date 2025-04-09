Алла Пугачева недавно посетила моноспектакль Данилы Козловского на Кипре. 75-летняя артистка пришла на мероприятие вместе с мужем Максимом Галкиным (включен в РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента).
После представления супруги сделали совместную фотографию с 39-летним актером. Алла Борисовна разместила кадр в личном блоге. «Спектакль “Check-up” Данилы Козловского в постановке Саввы Савельева. Опять премьера, опять успех. Поздравляем!» — написала она.
Оксана Акиньшина, возлюбленная Козловского, поблагодарила певицу в комментариях к записи за поддержку. Актриса также призналась артистке в любви.
«Алла Борисовна, спасибо вам за ваши слова. Вы невероятная, мы вас очень любим», — написала звезда сериала «Контейнер».
Напомним, Данила Козловский уже несколько лет не снимается в российском кино, однако утверждает, что не покидал Россию. Актер гастролирует по миру со своими постановками.
Козловский и Акиньшина познакомились на съемках фильма «Чернобыль». Вскоре, по слухам, у них начались отношения. Однако пара редко выходит вместе в свет и старается не афишировать свой роман.
Ранее Данила Козловский показал фото из московского метро.