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Оксана Акиньшина отреагировала на совместное фото Козловского с Пугачевой

Актриса поблагодарила певицу за то, что та посетила спектакль ее возлюбленного
Алла Пугачева, Данила Козловский и Максим Галкин, фото: соцсети
Алла Пугачева, Данила Козловский и Максим Галкин, фото: соцсети

Алла Пугачева недавно посетила моноспектакль Данилы Козловского на Кипре. 75-летняя артистка пришла на мероприятие вместе с мужем Максимом Галкиным (включен в РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента).

После представления супруги сделали совместную фотографию с 39-летним актером. Алла Борисовна разместила кадр в личном блоге. «Спектакль “Check-up” Данилы Козловского в постановке Саввы Савельева. Опять премьера, опять успех. Поздравляем!» — написала она.

Оксана Акиньшина, возлюбленная Козловского, поблагодарила певицу в комментариях к записи за поддержку. Актриса также призналась артистке в любви.

«Алла Борисовна, спасибо вам за ваши слова. Вы невероятная, мы вас очень любим», — написала звезда сериала «Контейнер».

Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заметили вместе в Африке
Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заметили вместе в АфрикеИсточник: www_gazeta_ru

Напомним, Данила Козловский уже несколько лет не снимается в российском кино, однако утверждает, что не покидал Россию. Актер гастролирует по миру со своими постановками.

Козловский и Акиньшина познакомились на съемках фильма «Чернобыль». Вскоре, по слухам, у них начались отношения. Однако пара редко выходит вместе в свет и старается не афишировать свой роман.

Ранее Данила Козловский показал фото из московского метро.