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50-летняя Хилари Суэнк показала фигуру в купальнике с вырезами

Актриса появилась на обложке модного журнала в купальнике

Голливудская актриса Хилари Суэнк стала лицом нового выпуска журнала Women Health. Фото опубликованы на официальном сайте издания.

Хилари Суэнк, фото: соцсети
Хилари Суэнк, фото: соцсети

50-летняя Суэнк позировала на обложке в голубом слитном купальнике с вырезами, который дополнила козырьком в тон, прозрачными серьгами и кольцом. Визажист сделал актрисе макияж в естественном стиле с блеском для губ, а стилист уложил волосы в легкие локоны. Знаменитость была запечатлена, облокотившись на край бассейна. Артистка также примерила облегающее голубое платье, прозрачный халат и сияющее бикини. Автором съемки выступил фотограф Джонни Марлоу.

С 2018 года Хилари Суэнк замужем за предпринимателем Филипом Шнайдером. В октябре 2022 года голливудская актриса объявила о беременности. В апреле 2023-го она родила двойняшек — сына и дочь.

«Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того!» — написала звезда фильма «Малышка на миллион» в социальных сетях.

В феврале прошлого года Хилари Суонк посетила премьеру фильма «Обыкновенные ангелы», которая прошла в театре SVA в Нью-Йорке. Она надела красное облегающее платье-макси с глубоким декольте, добавив к нему маленькие серьги и кольцо.