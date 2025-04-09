50-летняя Хилари Суэнк показала фигуру в купальнике с вырезами

50-летняя Суэнк позировала на обложке в голубом слитном купальнике с вырезами, который дополнила козырьком в тон, прозрачными серьгами и кольцом. Визажист сделал актрисе макияж в естественном стиле с блеском для губ, а стилист уложил волосы в легкие локоны. Знаменитость была запечатлена, облокотившись на край бассейна. Артистка также примерила облегающее голубое платье, прозрачный халат и сияющее бикини. Автором съемки выступил фотограф Джонни Марлоу.