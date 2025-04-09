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Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына и раскрыла его имя

Анна Заворотнюк впервые стала мамой
Заворотнюк родила первенца и раскрыла его имя
Заворотнюк родила первенца и раскрыла его имяИсточник: www_gazeta_ru

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Заворотнюк показала новорожденного сына. Видеороликом с мальчиком она поделилась в соцсети.

Ребенка назвали Марсель, он родился 2 апреля. Подписчики сразу нашли неожиданную связь мальчика с бабушкой — день рождения Анастасии Заворотнюк приходился на 3 апреля.

«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — подписала ролик Анна.

Блогерша родила сына от бизнесмена Тимура Исмаилова, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Модель рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения.

Пара с 2022 года живет в Дубае. Модель объясняла, что переезд в другую страну связан с работой мужа, а не с политическими событиями. Заворотнюк подчеркивала в личном блоге, что не сможет навсегда улететь из России, где живут ее самые близкие и любимые люди, поэтому она периодически проводит время в Москве. По словам блогерши, ее не совсем устраивает быт на два города, но другого выхода нет.