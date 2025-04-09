Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына и раскрыла его имя

Пара с 2022 года живет в Дубае. Модель объясняла, что переезд в другую страну связан с работой мужа, а не с политическими событиями. Заворотнюк подчеркивала в личном блоге, что не сможет навсегда улететь из России, где живут ее самые близкие и любимые люди, поэтому она периодически проводит время в Москве. По словам блогерши, ее не совсем устраивает быт на два города, но другого выхода нет.