Внук Никиты Михалкова Андрей Баков признался, что пока не собирается жениться. 24-летний наследник знаменитой кинодинастии объяснил, что для создания семьи ему необходимо иметь финансовую подушку. На данный момент у сына Анны Михалковой есть только квартира, чего, по его мнению, недостаточно.
«Пока у меня нет стабильного заработка, чтобы строить семью. Квартиры мне недостаточно. А жене, наверное, и подавно будет недостаточно», — рассказал Баков в шоу «Ты не поверишь!».
Баков также рассказал, какие девушки ему нравятся. Сын Михалковой признался, что не против закрутить роман с моделью.
«Нравятся эффектные девушки. Не могу сказать, что высокие. С Недели моды готов уехать с девушкой. Причина, по которой стоит ходить на модный показ. Я не однолюб», — отметил молодой человек.
Сейчас Баков учится на экономическом факультете МГУ. Молодой человек признался, что ему интересно было бы заниматься продюсированием.
«У меня никогда не было задачи получить красный диплом, состояться в академических кругах. Это не совсем моя история. Я, к сожалению, не настолько образован, чтобы это сделать. Я бы продюсированием, наверное, занимался. Это хотя бы какое-то отношение к реальности имеет. Экономического образования будет достаточно. Мы сейчас с братом рекламу снимаем, пытаемся деньги заработать», — заключил внук Михалкова.
Напомним, Анна Михалкова около 30 лет замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. У пары трое детей: сыновья Андрей и Сергей, а также дочь Лидия.
Ранее Артем Михалков рассказал, как воспитывает своих детей и внука.