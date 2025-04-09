«У меня никогда не было задачи получить красный диплом, состояться в академических кругах. Это не совсем моя история. Я, к сожалению, не настолько образован, чтобы это сделать. Я бы продюсированием, наверное, занимался. Это хотя бы какое-то отношение к реальности имеет. Экономического образования будет достаточно. Мы сейчас с братом рекламу снимаем, пытаемся деньги заработать», — заключил внук Михалкова.