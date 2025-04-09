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24-летний внук Никиты Михалкова объяснил, почему не готов жениться

Андрей Баков также признался, что предпочитает встречаться с моделями
Анна Михалкова с сестрой Надеждой и сыном Андреем Баковым на премьере сериала «Первый номер» , фото: пресс-служба
Анна Михалкова с сестрой Надеждой и сыном Андреем Баковым на премьере сериала «Первый номер» , фото: пресс-служба

Внук Никиты Михалкова Андрей Баков признался, что пока не собирается жениться. 24-летний наследник знаменитой кинодинастии объяснил, что для создания семьи ему необходимо иметь финансовую подушку. На данный момент у сына Анны Михалковой есть только квартира, чего, по его мнению, недостаточно.

«Пока у меня нет стабильного заработка, чтобы строить семью. Квартиры мне недостаточно. А жене, наверное, и подавно будет недостаточно», — рассказал Баков в шоу «Ты не поверишь!».

Баков также рассказал, какие девушки ему нравятся. Сын Михалковой признался, что не против закрутить роман с моделью.

«Нравятся эффектные девушки. Не могу сказать, что высокие. С Недели моды готов уехать с девушкой. Причина, по которой стоит ходить на модный показ. Я не однолюб», — отметил молодой человек.

Сейчас Баков учится на экономическом факультете МГУ. Молодой человек признался, что ему интересно было бы заниматься продюсированием.

«У меня никогда не было задачи получить красный диплом, состояться в академических кругах. Это не совсем моя история. Я, к сожалению, не настолько образован, чтобы это сделать. Я бы продюсированием, наверное, занимался. Это хотя бы какое-то отношение к реальности имеет. Экономического образования будет достаточно. Мы сейчас с братом рекламу снимаем, пытаемся деньги заработать», — заключил внук Михалкова.

Напомним, Анна Михалкова около 30 лет замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. У пары трое детей: сыновья Андрей и Сергей, а также дочь Лидия.

Ранее Артем Михалков рассказал, как воспитывает своих детей и внука.