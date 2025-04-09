Звезда «Ворониных» обратилась к мужу, показав фото со свадьбы

«15 лет! 15! Если бы кто-то тогда, в 2010-м, сказал мне, что спустя годы мы все также будем спорить, смеяться, беситься, поддерживать, недосыпать, мечтать, строить планы, ворчать на мелочи и влезать в ту же одежду, я бы не поверила. Особенно в часть с одеждой. 15 лет — это тысяча “прости”, миллион “люблю” и бесконечное “мы”. Спасибо тебе за то, что каждый день выбираешь нас. Не по привычке, а по любви. За то, что остаешься моим “домом” во всех смыслах. И за то, что до сих пор терпишь мое надоедливое “а может быть…?”. С годовщиной нас, любимый», — поблагодарила супруга артистка.