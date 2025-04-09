Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Мысли открытиями
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Автор «Игры престолов» встретился с «лютоволками»

Писатель Джордж Р. Р. Мартин опубликовал фото с щенком клонированного волка
Джордж Мартин, фото: соцсети
Джордж Мартин, фото: соцсетиИсточник: www_gazeta_ru

Автор фэнтезийного цикла «Песнь льда и огня» Джордж Р. Р. Мартин сообщил в соцсети, что встретился с «лютоволками».

Мартин опубликовал фото с волчонком на руках. 8 апреля стало известно, что американские ученые смогли воскресить одного из самых больших волков в истории — ужасного волка. Специалисты получили трех ГМО-щенков — Ромула, Рема и Кхалиси. Писатель назвал эту дату Днем лютоволка.

Мартин признался, что несколько месяцев молчал об этой новости, но очень сильно хотел рассказать об этом миру. Автор «Игры престолов» рассказал, что его встреча с волчатами произошла еще в феврале.

«Простите, что кричу, но… Лютоволк вернулся!» — заявил писатель.

Ужасные волки обитали в Северной и Южной Америке во времена плейстоцена (примерно 125−9,5 тыс. лет назад). Их популяции не стало около 16 тыс. лет назад из-за начала ледникового периода и появления людей, которые уничтожали основные источники пищи волков.

Название вид получил из-за своих размеров. Ноги ужасного волка были короче, но намного мускулистей, чем у серого.