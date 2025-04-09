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Звезда «Золушки» похвасталась фигурой в бикини

Американская актриса Камила Кабельо выложила фото в купальнике в соцсети

Американская певица и актриса Камила Кабельо похвасталась фигурой в бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Камила Кабельо, фото: соцсети
Камила Кабельо, фото: соцсети

27-летняя звезда фильма «Золушка» предстала перед камерой в черном раздельном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера с оборками. При этом знаменитость продемонстрировала тело. Вдобавок она распустила темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах с графичными стрелками.

В феврале звезда «Золушки» посетила премию BAFTA в откровенном платье без бюстгальтера. Свой наряд она дополнила открытой обувью с ремешками до колена.