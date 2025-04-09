Звезда «Золушки» похвасталась фигурой в бикини

27-летняя звезда фильма «Золушка» предстала перед камерой в черном раздельном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера с оборками. При этом знаменитость продемонстрировала тело. Вдобавок она распустила темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах с графичными стрелками.