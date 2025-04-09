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20-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в платке вместо топа

Дева Кассель предстала в необычном наряде в рекламе модного бренда

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель, стала лицом новой рекламной кампании бренда Dior. Фото и видео опубликованы в соцсети.

20-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в платке вместо топа
20-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в платке вместо топаИсточник: www_gazeta_ru

20-летняя Дева Кассель предстала перед камерой в белом шелковом платке с золотым рисунком, который был повязан на тело в качестве топа. Дочь Моники Беллуччи также надела белую джинсовую юбку или брюки и черные солнцезащитные очки. Визажист сделал модели макияж в розовых тонах с блеском для губ, а стилист уложил волосы.

На прошлой неделе Дева Кассель снялась для нового выпуска журнала Tatler. Манекенщица предстала в черном корсетном платье, которое было украшено аппликацией в виде морских ежей из пайеток. Образ дочери Моники Беллуччи дополнили длинные перчатки в тон, зеленые серьги с бриллиантами и колье. Визажист сделал знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы. Актриса стояла на балконе отеля.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».