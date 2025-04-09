20-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в платке вместо топа

20-летняя Дева Кассель предстала перед камерой в белом шелковом платке с золотым рисунком, который был повязан на тело в качестве топа. Дочь Моники Беллуччи также надела белую джинсовую юбку или брюки и черные солнцезащитные очки. Визажист сделал модели макияж в розовых тонах с блеском для губ, а стилист уложил волосы.