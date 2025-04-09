Артистка призналась, что при подготовке к фильму «За мечтой» ей пришлось не только заниматься вокалом, но и проделать над собой определенную работу. Ведь Вайолет, в отличие от яркой и эмоциональной Эль, — интроверт, но при этом героиня стремится обрести славу, выступая на публике.