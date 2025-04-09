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От «Малефисенты» до Екатерины Великой: как Эль Фаннинг покоряет Голливуд

9 апреля молодой звезде исполняется 27. Вспоминаем лучшие образы Эль Фаннинг в кино и сериалах
Аллам Атабаев
Автор Кино Mail
Эль Фаннинг
Эль ФаннингИсточник: Legion-Media

Карьера Эль Фаннинг стартовала в раннем детстве. В начале нулевых актриса снималась вместе со своей сестрой Дакотой Фаннинг, но постепенно талант Эль стал проявляться индивидуально. И теперь она может считаться одной из главных актрис своего поколения. 

О ролях, которые привели Эль Фаннинг к славе, будь то авторское кино, сериал или блокбастер, расскажем в статье.

1. «Где-то», Клео

Эль Фанинг в фильме «Где-то»
Эль Фанинг в роли Клео в фильме «Где-то»

В 2010 году Эль сыграла 11-летнюю дочь погрязшего в грехах голливудского актера Джонни Марко. В мелодраме «Где-то» мало диалогов, она построена на тишине и невербальных знаках. Но такой минимализм позволил Фаннинг раскрыть свой творческий потенциал. Критики тогда впервые серьезно заговорили об актерской зрелости актрисы. 

Персонаж Эль Фаннинг — чуткая и немного печальная девочка, как те дети, которые слишком рано поняли, что взрослые — не самая надежная опора. Роль в ленте Софии Копполы открыла ей двери в новые, куда более масштабные проекты.

2. «Супер 8», Элис

Эль Фаннинг в фильме «Супер 8»
Эль Фаннинг в роли Элис в фильме «Супер 8»

Маленький городок, загадочные события и компания друзей-подростков, расследующих полное мистики дело. Завязка может показаться знакомой, и неспроста. Именно «Супер 8» режиссера Джей Джея Абрамса вдохновил братьев Даффер на создание «Очень странных дел». В центре истории о подростках, переживающих первую дружбу, любовь и потрясение, — девочка Элис в исполнении Эль Фаннинг.

«Супер 8» стал первым коммерчески успешным проектом Фаннинг — картина в прокате собрала почти 260 миллионов долларов, что доказало, что Эль может блистать не только в авторском кино, но и в мейнстриме.

3. «Малефисента», Аврора

Эль Фанинг в фильме «Малефисента»
Эль Фанинг в роли Авроры в фильме «Малефисента»

Сыграть классическую диснеевскую принцессу и не раствориться на фоне Анджелины Джоли — задача не из простых. Но в «Малефисенте» Фаннинг удается отстаивать позиции даже при такой конкуренции. Впрочем, Аврора не совсем типичная принцесса: она способна бросить обстоятельствам вызов и самостоятельно принимать решения. 

Лента студии Walt Disney Pictures заработала более 700 миллионов долларов, став абсолютным хитом проката. Спустя пять лет после премьеры, в 2019 году, вышел сиквел под названием «Малефисента: Владычица тьмы», где Анджелина Джоли и Эль Фаннинг вернулись к своим ролям.

4. «Неоновый демон», Джесси

Эль Фанинг в фильме «Неоновый демон»
Эль Фанинг в роли Джесси в фильме «Неоновый демон»

В стильном арт-триллере о моде, которая в буквальном смысле пожирает молодых девушек, Эль воплотила один из самых известных и примечательных образов в своей карьере. Под началом режиссера-визионера Николаса Виндинга Рефна она перевоплотилась в Джесси — наивную девушку из провинции, которая приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать моделью. 

Эстетика и темп «Неонового демона» словно пытаются ввести зрителя в транс. Но что по-настоящему гипнотизирует, так это то, как из хрупкой девочки Фаннинг превращается в символ притягательной, но опасной красоты. 

5. «За мечтой», Вайолет

Эль Фаннинг в фильме «За мечтой»
Эль Фаннинг в роли Вайолет в фильме «За мечтой»

Инди-драма стала для актрисы личным вызовом. Здесь она не только сыграла главную роль, но и сама исполняла все музыкальные партии. Ее персонаж Вайолет, застенчивая эмигрантка из Польши, становится участницей конкурса под названием Teen Spirit (оригинальное название картины). Победа в состязании даст ей возможность сбежать из своего захолустного города. 

Артистка призналась, что при подготовке к фильму «За мечтой» ей пришлось не только заниматься вокалом, но и проделать над собой определенную работу. Ведь Вайолет, в отличие от яркой и эмоциональной Эль, — интроверт, но при этом героиня стремится обрести славу, выступая на публике.

6. «Великая»

Эль Фаниннг в сериале «Великая»
Эль Фаниннг в роли Екатерины II в сериале «Великая»

Проект стал одним из самых заметных сериалов Hulu, а роль Екатерины II принесла Фаннинг несколько номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус». Когда первый сезон «Великой» вышел на экраны, многие ожидали увидеть историческую драму о становлении русской императрицы. Но вместо этого зрители получили острую, язвительную и временами абсурдную комедию о власти, свободе и феминизме. 

В образе юной, но амбициозной Екатерины, попавшей в атмосферу дворцовых интриг, Эль одновременно и комична, и глубоко трагична. Однако лучше всего ее талант проявляется в дуэте с Николасом Холтом, сыгравшем в сериале «Великая» супруга Екатерины императора Петра III.