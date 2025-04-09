Карьера Эль Фаннинг стартовала в раннем детстве. В начале нулевых актриса снималась вместе со своей сестрой Дакотой Фаннинг, но постепенно талант Эль стал проявляться индивидуально. И теперь она может считаться одной из главных актрис своего поколения.
О ролях, которые привели Эль Фаннинг к славе, будь то авторское кино, сериал или блокбастер, расскажем в статье.
1. «Где-то», Клео
В 2010 году Эль сыграла 11-летнюю дочь погрязшего в грехах голливудского актера Джонни Марко. В мелодраме «Где-то» мало диалогов, она построена на тишине и невербальных знаках. Но такой минимализм позволил Фаннинг раскрыть свой творческий потенциал. Критики тогда впервые серьезно заговорили об актерской зрелости актрисы.
Персонаж Эль Фаннинг — чуткая и немного печальная девочка, как те дети, которые слишком рано поняли, что взрослые — не самая надежная опора. Роль в ленте Софии Копполы открыла ей двери в новые, куда более масштабные проекты.
2. «Супер 8», Элис
Маленький городок, загадочные события и компания друзей-подростков, расследующих полное мистики дело. Завязка может показаться знакомой, и неспроста. Именно «Супер 8» режиссера Джей Джея Абрамса вдохновил братьев Даффер на создание «Очень странных дел». В центре истории о подростках, переживающих первую дружбу, любовь и потрясение, — девочка Элис в исполнении Эль Фаннинг.
«Супер 8» стал первым коммерчески успешным проектом Фаннинг — картина в прокате собрала почти 260 миллионов долларов, что доказало, что Эль может блистать не только в авторском кино, но и в мейнстриме.
3. «Малефисента», Аврора
Сыграть классическую диснеевскую принцессу и не раствориться на фоне Анджелины Джоли — задача не из простых. Но в «Малефисенте» Фаннинг удается отстаивать позиции даже при такой конкуренции. Впрочем, Аврора не совсем типичная принцесса: она способна бросить обстоятельствам вызов и самостоятельно принимать решения.
Лента студии Walt Disney Pictures заработала более 700 миллионов долларов, став абсолютным хитом проката. Спустя пять лет после премьеры, в 2019 году, вышел сиквел под названием «Малефисента: Владычица тьмы», где Анджелина Джоли и Эль Фаннинг вернулись к своим ролям.
4. «Неоновый демон», Джесси
В стильном арт-триллере о моде, которая в буквальном смысле пожирает молодых девушек, Эль воплотила один из самых известных и примечательных образов в своей карьере. Под началом режиссера-визионера Николаса Виндинга Рефна она перевоплотилась в Джесси — наивную девушку из провинции, которая приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать моделью.
Эстетика и темп «Неонового демона» словно пытаются ввести зрителя в транс. Но что по-настоящему гипнотизирует, так это то, как из хрупкой девочки Фаннинг превращается в символ притягательной, но опасной красоты.
5. «За мечтой», Вайолет
Инди-драма стала для актрисы личным вызовом. Здесь она не только сыграла главную роль, но и сама исполняла все музыкальные партии. Ее персонаж Вайолет, застенчивая эмигрантка из Польши, становится участницей конкурса под названием Teen Spirit (оригинальное название картины). Победа в состязании даст ей возможность сбежать из своего захолустного города.
Артистка призналась, что при подготовке к фильму «За мечтой» ей пришлось не только заниматься вокалом, но и проделать над собой определенную работу. Ведь Вайолет, в отличие от яркой и эмоциональной Эль, — интроверт, но при этом героиня стремится обрести славу, выступая на публике.
6. «Великая»
Проект стал одним из самых заметных сериалов Hulu, а роль Екатерины II принесла Фаннинг несколько номинаций на «Эмми» и «Золотой глобус». Когда первый сезон «Великой» вышел на экраны, многие ожидали увидеть историческую драму о становлении русской императрицы. Но вместо этого зрители получили острую, язвительную и временами абсурдную комедию о власти, свободе и феминизме.
В образе юной, но амбициозной Екатерины, попавшей в атмосферу дворцовых интриг, Эль одновременно и комична, и глубоко трагична. Однако лучше всего ее талант проявляется в дуэте с Николасом Холтом, сыгравшем в сериале «Великая» супруга Екатерины императора Петра III.