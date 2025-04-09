Внешность Бельмондо сложно назвать классикой мужской красоты. С юности он был угловатым и походил больше на бунтаря и хулигана, чем на творческого человека. Пришлось даже прибегнуть к помощи пластических хирургов. Но стоило на лице Жан-Поля появиться широкой улыбке, как все вокруг подпадали под его обаяние. Все вместе сформировало у актера востребованное, но непростое с точки зрения драматургии амплуа — человека со стальным характером, способным на поступки, в том числе и не самые достойные.