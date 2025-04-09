В мировом кинематографе есть имена, которые становятся синонимом эпохи, стиля и неповторимости. Жан-Поль Бельмондо был именно такой легендой, парадоксальным лицом целой эпохи.
Бунтарь с незабываемой улыбкой
Малыш, появившийся на свет 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, был обречен на творческую судьбу. Его отец Поль Бельмондо, прошедший Первую мировую войну, был довольно известным скульптором, а мама Сара Мадлен Рено-Ришар — художницей. Но поначалу сын супругов не на шутку увлекался спортом, в том числе боксом, хотя и театральную студию тоже охотно посещал. Поэтому всерьез выбирал между спортивной и артистической карьерой.
Склонившись все же в сторону актерства, Жан-Поль поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства, а любовь к спорту впоследствии очень пригодилась на съемках, поскольку позволила выполнять самостоятельно сложные трюки. Но изначально сломанный нос и челюсть чуть было не стоили ему карьеры.
Внешность Бельмондо сложно назвать классикой мужской красоты. С юности он был угловатым и походил больше на бунтаря и хулигана, чем на творческого человека. Пришлось даже прибегнуть к помощи пластических хирургов. Но стоило на лице Жан-Поля появиться широкой улыбке, как все вокруг подпадали под его обаяние. Все вместе сформировало у актера востребованное, но непростое с точки зрения драматургии амплуа — человека со стальным характером, способным на поступки, в том числе и не самые достойные.
Однако до поступления в консерваторию отец просил знакомого прослушать Жан-Поля и тот оценил наличие актерских способностей юноши как полное их отсутствие. Похожий вердикт прозвучал и на экзаменах. Молодому человеку рекомендовали забыть о сцене: по мнению жюри, ему светили только эпизоды в образе прислуги. Про героев-любовников и говорить нечего. Правда, женщины по ту сторону экранов так не считали. Сам Бельмондо оценивал число своих любовных интрижек в несколько сотен.
Новая волна французского кино
Театральный дебют актера состоялся в 1953 году на сцене парижского Théâtre de l’Atelier. В кино его пригласили чуть позже, правда, из премьерной картины все эпизоды с участием молодого актера вырезали. Зато роль легкомысленного негодяя Мишеля в фильме «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, вышедшего на экраны в 1959 году, стала революционной, ознаменовав рождение нового типа главного героя в кино. Этот фильм оказался манифестом французской новой волны и принес Бельмондо широкую известность.
Новая волна стала не только кинематографическим движением, но и культурным феноменом. Это было своего рода альтернативное течение с особым подходом к сюжетам, качеству съемок и драматургии.
Бездонный колодец слез, смеха и алкоголя
Сам Бельмондо признавал шесть серьезных романов. В 20 лет он встретил танцовщицу Рене Константен, которую ласково называл Элоди. Они прожили вместе 13 лет и родили троих детей: Патрицию, Флоранс и Поля. Однако семейное счастье омрачала слава, которая обрушилась на артиста после фильма «На последнем дыхании», а точнее, толпа поклонниц, которой Бельмондо, мягко говоря, благоволил.
Элоди была единственной женщиной, которая не пыталась командовать им и всегда его поддерживала. Однако ее терпение лопнуло после открытого романа Бельмондо с актрисой Урсулой Андресс — самой известной на тот момент девушкой Бонда. Элоди подала на развод, сказав, что выплакала столько слез, что они заполнили бы бездонный колодец их летнего домика.
Роман с Урсулой был бурным и разрушил две семьи. Вместе они провели семь лет, но блондинка не хотела брака с Бельмондо, который искал надежный тыл. После расставания с ним швейцарская актриса признавалась, что высмеяла в этом союзе весь смех, отведенный ей на целую жизнь.
Следующей Бельмондо встретил итальянскую актрису фильмов для взрослых Лауру Антонелли, которая ради него также развелась с мужем. Их отношения на две страны тоже продлились семь лет, а после расставания Лаура впала в депрессию и начала злоупотреблять спиртным, хотя знаменитый француз ее поддерживал.
В 48 лет Жан-Поль закрутил любовь с 20-летней бразильской моделью Марией Карлос Сотомайор, очередной бурный и вновь семилетний роман завершился скандалом. Модель подарила ему щенка терьера, злорадно пожелав найти счастье «хотя бы с этой собачкой», что оказалось пророчеством. Именно на почве любви к терьерам актер сблизился со второй женой манекенщицей Натали Тардивель.
Тардивель была моложе Бельмондо на 30 лет, но их союз оказался долговечным. Вместе они пережили пожар, в котором погибла старшая дочь актера, его инсульт и реабилитацию. Через два года после очередного испытания у них родилась дочь Стелла, и все же Натали встретила другого мужчину и ушла от Бельмондо.
Последней любовью Бельмондо (ему было 75) стала бельгийская модель Барбара Гандольфи, которая была на 43 года моложе артиста. Друзья предупреждали его о том, что красотка — мошенница, но он не верил, пока Барбара не украла с его счета 200 тысяч евро.
Как уходила легенда
В 2008 году, через семь лет после инсульта и долгого перерыва в работе, Бельмондо снялся в фильме «Человек и его собака», сыграв персонажа с инвалидностью. Эта драма стала свидетельством непоколебимой страсти Бельмондо к актерскому искусству и способности адаптироваться к новым ролям.
В 2015 году Жан-Поль объявил о завершении карьеры, но его картины продолжали вдохновлять новые поколения кинематографистов и зрителей. Вклад Бельмондо в искусство был отмечен многочисленными наградами и почестями, включая звание кавалера Ордена Почетного легиона.
6 сентября 2021 года Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни, сыграв в 95 фильмах и 40 спектаклях. Его похороны стали национальной драмой, а попрощаться пришли все знаменитости французского кино. Гроб, накрытый флагом, выносили под знаменитый саундтрек Эннио Морриконе из фильма «Профессионал», который навсегда останется прямой ассоциацией с этим талантливым актером.
В день, когда Бельмондо могло бы исполниться 92 года, вспоминаем самые яркие его кинороли.
«На последнем дыхании», Мишель Пуакар
Фильм рассказывает о молодом бунтаре Мишеле, который вместе со своей подругой-журналисткой пытается скрыться от полиции. В картине «На последнем дыхании» Бельмондо воплотил образ аморального и свободолюбивого молодого человека, который бросает вызов общественным нормам. Этот персонаж считают символом бунта и свободы.
«Великолепный», Франсуа Мерлен и Боб Сен-Клер
Пародия на голливудские фильмы о Джеймсе Бонде картина «Великолепный» — о том, как писатель-неудачник реализует свои мужские амбиции с помощью персонажа своих книг и бесстрашного шпиона. Поскольку в оригинале герой Бельмондо противостоит советскому полковнику КГБ, в отечественный прокат фильм вышел только после того, как прошел цензуру.
«Профессионал», Жосслен Бомон
В этом криминальном боевике Бельмондо играет секретного агента, который намерен отомстить предателям. Актер вновь показал себя мастером боевика, изобразив сильного и хладнокровного «Профессионала», который использует свою изобретательность и физическую силу для достижения цели.
«Баловень судьбы», Сам Лион
Тяжелая травма циркача Самуэля мешает ему выступать и подталкивает сначала к изобретению приспособлений для жизни в новых условиях, а потом раскрывает в нем талант бизнесмена. Роль в драме «Баловень судьбы» оказалась настолько глубокой, что была удостоена кинопремии «Сезар», но Бельмондо отказался от статуэтки, потому что ее создатель-скульптор плохо отзывался об отце актера, тоже скульпторе.