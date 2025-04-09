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55-летняя Дженнифер Лопез показала фигуру в облегающем комбинезоне с декольте

Актриса опубликовала фото в облегающем наряде в соцсети
55-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в облегающем комбинезоне с декольте
55-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в облегающем комбинезоне с декольтеИсточник: www_gazeta_ru

Певица и актриса Дженнифер Лопез продемонстрировала фигуру в облегающем комбинезоне. Звезда опубликовала фото в соцсети.

55-летняя Дженнифер Лопез стояла перед зеркалом в черном облегающем комбинезоне с декольте. Певица позировала с собранными в пучок волосами с прядями у лица и макияжем. Под постом актриса перечислила то, за что благодарна.

«Во первых, за мое тело, которое усердно работает и выглядит лучше, чем когда-либо. Во-вторых, за людей, которые наполняют мое сердце радостью. В-третьих, за маленькие моменты, которые в итоге становятся лучшими воспоминаниями», — написала знаменитость.

В конце марта Дженнифер Лопез вышла в свет с дочерью Эммой. Они появились на премьере постановки «Отелло» Дензела Вашингтона и Джейка Джилленхола в Нью-Йорке. Актриса позировала на красной дорожке в темно-синем костюме, состоящем из топа со стразами и облегающей юбки-макси со шлейфом. Артистке уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с коричневыми тенями, тушью для ресниц, румянами и блеском для губ. Дочь певицы предпочла рубашку, брючный костюм в полоску, черный галстук, каффы и кольца.

Позже стало известно, что актриса сорвалась на папарацци после премьеры спектакля. Фотограф пытался сделать кадр, когда Лопез с дочерью выходила из театра. По словам очевидца, папарацци сунул объектив большой камеры прямо в лицо девушке, и звезда закричала на мужчину.