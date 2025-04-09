55-летняя Дженнифер Лопез показала фигуру в облегающем комбинезоне с декольте

В конце марта Дженнифер Лопез вышла в свет с дочерью Эммой. Они появились на премьере постановки «Отелло» Дензела Вашингтона и Джейка Джилленхола в Нью-Йорке. Актриса позировала на красной дорожке в темно-синем костюме, состоящем из топа со стразами и облегающей юбки-макси со шлейфом. Артистке уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с коричневыми тенями, тушью для ресниц, румянами и блеском для губ. Дочь певицы предпочла рубашку, брючный костюм в полоску, черный галстук, каффы и кольца.