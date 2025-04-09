57-летняя Ольга Кабо снялась в бикини после бани, впечатлив фанатов

У знаменитости двое детей. В первом браке с бизнесменом Эдуардом Василишиным у актрисы родилась дочь Татьяна. Артистка говорила, что мужчина был ее первой настоящей любовью, однако они развелись через два года после появления ребенка. От второго супруга предпринимателя Николая Разгуляева звезда растит 12-летнего сына Виктора. В 2020 году Кабо развелась с отцом мальчика, но судебные тяжбы продолжались несколько лет. Актриса отмечала, что общается с бывшими мужьями и никогда не препятствует их встречам с детьми.