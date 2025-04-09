57-летняя Ольга Кабо снялась в бикини после бани, впечатлив фанатов

Актриса Ольга Кабо снялась в бикини после бани. Звезда позировала на улице с вениками, выйдя из парной, и поделилась кадрами в соцсети.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Восхищаюсь вашей фигурой, как у 20-летней девушки», «Супер выглядите», «Невероятная красавица», «У вас классная фигура», «Богиня! Афродита», «Какая стройная», «Хороша», «Фигура на зависть», «Потрясающе выглядите».
Артистка признавалась, что не стесняется своего возраста. По мнению Кабо, оптимизм и любимая профессия помогают ей сохранять молодость. А также актриса не отказывается от профессиональных косметических уходов за лицом и телом.
Звезда отмечала, что не любит спорт, но у нее есть хобби, которое требует много энергии. Актриса почти 30 лет занимается верховой ездой, она тренируется раз в неделю, и такая физическая активность помогает поддерживать мышцы в тонусе.
У знаменитости двое детей. В первом браке с бизнесменом Эдуардом Василишиным у актрисы родилась дочь Татьяна. Артистка говорила, что мужчина был ее первой настоящей любовью, однако они развелись через два года после появления ребенка. От второго супруга предпринимателя Николая Разгуляева звезда растит 12-летнего сына Виктора. В 2020 году Кабо развелась с отцом мальчика, но судебные тяжбы продолжались несколько лет. Актриса отмечала, что общается с бывшими мужьями и никогда не препятствует их встречам с детьми.
Ранее Ольга Кабо показала своего повзрослевшего сына.