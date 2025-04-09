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Александр Петров раскрыл имя сына и показал его первые фото

6 апреля артист впервые стал отцом
Александр Петров с женой и сыном, фото: соцсети
Александр Петров с женой и сыном, фото: соцсети

Александр Петров в личном блоге опубликовал фото с женой Викторией Антоновой и их новорожденным ребенком. 36-летний актер подтвердил, что впервые стал отцом. Он также раскрыл пол и имя малыша.

У звезды комедии «Василий» родился сын, его назвали Федором.

«Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — Богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!» — сообщил Петров.

Сын артиста родился 6 апреля 2025 года в Москве. Новости о пополнении в семье звезды появились спустя два дня после этого.

Александр Петров с сыном, фото: соцсети
Александр Петров с сыном, фото: соцсети

Напомним, Александр Петров в сентябре 2023 года рассказал, что женился на Виктории Антоновой, с которой познакомился на улице. Ему хватило нескольких встреч, чтобы понять, что он хочет прожить с девушкой всю жизнь.

В ноябре того же года пара сыграла свадьбу. В конце 2024-го появились слухи о том, что супруги ждут ребенка.