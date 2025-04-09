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Актер фильма «Любовь и голуби» Михайлов высказался о выходе Ефремова из колонии

Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел из колонии по УДО 9 апреля
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Актер фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов прокомментировал irk.aif.ru выход осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова из колонии. Артист вышел по УДО 9 апреля 2025 года.

«Не хотелось бы судить, я этого не люблю. Но все равно после такого события человек сломанным выходит. Сделанного не вернешь, каждый отвечает за свои поступки, и он ответил. Пойдет ли этот опыт ему на пользу? Может быть. Все зависит от того, есть ли у человека внутренний стержень», — сказал Александр Михайлов корреспонденту irk.aif.ru.

Напомним, ДТП, в результате которого погиб человек по вине Ефремова, произошло 8 июня 2020 года. Актер провел в заключении около 4,5 лет. Прошение об условно-досрочном освобождении Ефремов подал в феврале этого года, и 24 марта 2025 года суд его одобрил.