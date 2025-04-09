Актер фильма «Любовь и голуби» Михайлов высказался о выходе Ефремова из колонии

«Не хотелось бы судить, я этого не люблю. Но все равно после такого события человек сломанным выходит. Сделанного не вернешь, каждый отвечает за свои поступки, и он ответил. Пойдет ли этот опыт ему на пользу? Может быть. Все зависит от того, есть ли у человека внутренний стержень», — сказал Александр Михайлов корреспонденту irk.aif.ru.