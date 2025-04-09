Угольников: традиция ремейков в российском кино не прижилась

«Традиция ремейков в нашей стране не прижилась и никогда не была столь удачной, сколь удачными бывают картины в Америке. Для американцев это понятно, потому что у них очень короткая память — они все забывают и каждый новый фильм воспринимают по-новому. У нас память большая: если мы помним картину, то новый вариант мы воспринимаем очень, скажем так, тревожно», — полагает Угольников.