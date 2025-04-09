Угольников: традиция ремейков в российском кино не прижилась

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Традиция создания ремейков в российском кинематографе не получила такого широкого распространения, как в США. Это проявляется в том числе в отличии отношения к оригинальным кинолентам, рассказал в беседе с ТАСС режиссер, народный артист РФ Игорь Угольников, комментируя тенденцию переосмысления классики на современный лад.
«Традиция ремейков в нашей стране не прижилась и никогда не была столь удачной, сколь удачными бывают картины в Америке. Для американцев это понятно, потому что у них очень короткая память — они все забывают и каждый новый фильм воспринимают по-новому. У нас память большая: если мы помним картину, то новый вариант мы воспринимаем очень, скажем так, тревожно», — полагает Угольников.
В то же время он подчеркнул, что ремейки могут быть уместны, если они сделаны с душой и профессионально — особенно если речь идет о привлечении молодежной аудитории.
«Когда снимаются ремейки картин, как “А зори здесь тихие”, например, я понимаю продюсеров и режиссеров. Это желание продиктовано прежде всего тем, чтобы молодые люди сейчас пошли в кинотеатр и посмотрели эту картину», — добавил режиссер.
Говоря о собственных проектах, Угольников рассказал, что работает над картиной «Батька Минай» совместно с белорусскими коллегами. Речь идет о новом фильме на основе сюжета одноименной ленты 1970-х годов, посвященной герою Великой Отечественной войны Минаю Шмыреву.
«Этот фильм не является ремейком, потому что написан оригинальный сценарий, но тема та же, герой тот же. Если можно воспринимать это как некий ремейк, то можно воспринять именно так», — заключил собеседник агентства.