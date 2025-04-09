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Михаил Ефремов вышел на свободу из колонии в Белгородской области

Адвокат Юрий Падалко уточнил, что актер отбыл по месту своей регистрации в Москву
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

БЕЛГОРОД, 9 апреля. /ТАСС/. Осужденный ранее за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов покинул по условно-досрочному освобождению территорию исправительной колонии № 4 в городе Алексеевке Белгородской области. Об этом сообщил адвокат Ефремова Юрий Падалко.

«Михаил Олегович уже освобожден в законном порядке и отбыл по месту своей регистрации в город Москву», — сказал он.

По словам адвоката, после лечения Ефремов вернется к работе.

«Потому что он талантливый артист очень. Он любит свою профессию, он по ней сильно скучал. Он даже здесь, вы знаете, снимал фильмы короткие, насколько возможно было», — сказал журналистам Падалко.

Как ранее сообщал адвокат, у Ефремова обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.

«Я думаю, что сейчас в московских клиниках здоровье ему восстановят, окажут помощь, действительно, ту, которая необходима ему», — добавил Падалко.

Ранее в районе 100 метров от главных ворот ИК-4 в Алексеевке был установлен пропускной пункт, сотрудники УФСИН осуществляли пропуск сотрудников колонии, а также граждан по предъявлению местной прописки. Как передает корреспондент ТАСС, около 08:00 9 апреля возле центральных ворот исправительной колонии собрались свыше 30 представителей СМИ, которые ожидали выхода Ефремова.