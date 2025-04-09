Фильм «Мария-Антуанетта» получил «Оскар» за лучшие костюмы и стал значимой вехой в кинокарьере актрисы. Известно, что во время премьеры картины на Каннском фестивале публика разделилась: одни аплодировали творческому коллективу, другие освистывали плод его трудов. И действительно, многие критики остались недовольны смелым подходом Копполы к столь важной исторической эпохе, когда на фоне декораций XVIII века играют вдруг песни рок-групп нулевых. Однако идея режиссера заключалась в том, чтобы современному зрителю был понятен образ персонажа из глубины столетий.