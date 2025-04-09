Мария-Антуанетта — одна из самых неоднозначных фигур в мировой истории. Ее имя ассоциируется с безрассудной роскошью и гедонизмом, но за пышными нарядами королевы скрывалась сложная личность, которую десятилетиями пытались разгадать художники, исследователи и кинематографисты. Расскажем в статье, удалось ли Мелани Лоран приблизиться к образу Марии-Антуанетты, а также о других актрисах, сыгравших персонажа.
1. Кирстен Данст, «Мария-Антуанетта»
В своем байопике София Коппола сознательно отказывается от догматического следования традициям в изображении Марии-Антуанетты. Ее драма о королеве напоминает скорее подростковый фильм в роскошных интерьерах Версаля, чем попытку воссоздать документально точную биографию. Героиня в исполнении Кирстен Данст — капризная, но ранимая, веселая, но одинокая. Перед нами портрет молодой девушки, внезапно оказавшейся в центре такого огромного, но такого тесного дворца. Данст мастерски передает хрупкость, растерянность и юношеский максимализм героини.
Фильм «Мария-Антуанетта» получил «Оскар» за лучшие костюмы и стал значимой вехой в кинокарьере актрисы. Известно, что во время премьеры картины на Каннском фестивале публика разделилась: одни аплодировали творческому коллективу, другие освистывали плод его трудов. И действительно, многие критики остались недовольны смелым подходом Копполы к столь важной исторической эпохе, когда на фоне декораций XVIII века играют вдруг песни рок-групп нулевых. Однако идея режиссера заключалась в том, чтобы современному зрителю был понятен образ персонажа из глубины столетий.
2. Дайан Крюгер, «Прощай, моя королева»
Историческая драма основана на романе Шанталь Тома и рассказывает о событиях в Версале от лица Сидони Лаборд (Леа Сейду), молодой служанки Марии-Антуанетты. Действие разворачивается в первые дни Великой французской революции. Дофину воплотила немецкая актриса Дайан Крюгер. Через призму восприятия Лаборд раскрывается сложный и многогранный образ самой Антуанетты на фоне надвигающейся катастрофы.
Крюгер отмечала, что во время работы над фильмом «Прощай, моя королева» чувствовала глубокую связь со своим персонажем. Примечательно, что в ленте Дайан говорит по-французски, но с немецким акцентом, что соответствует австрийскому произношению ее героини. «Прощай, моя королева» получила признание за аутентичное изображение атмосферы Версаля и сложных взаимоотношений участников исторических событий.
3. Эмилия Шуле, сериал «Мария-Антуанетта»
Сериал совместного производства ВВС и Canal+ фокусируется на периоде, когда Мария-Антуанетта, будучи подростком, прибывает во Францию для брака с дофином Людовиком XVI. Эмилия Шуле, которой на момент съемок было 29 лет, играет 14-летнюю героиню, из-за чего многие выражали сомнение насчет выбора актрисы. Несмотря на это, Шуле удалось передать наивный и местами инфантильный образ юной принцессы, осознающей при этом тяжесть своей короны.
Сериал «Мария-Антуанетта» вызвал смешанные отзывы. Игру Эмилии хвалили, но при этом указывали на исторические неточности и вольности в интерпретации событий. Тем не менее проект оценили, особенно за визуальную насыщенность.
4. Паулине Польман, «Жанна Дюбарри»
Лента повествует о жизни Жанны Бекю, которая из простолюдинки превратилась в фаворитку короля Людовика XV (Джонни Депп). Режиссером и исполнительницей главной роли стала экс-супруга Люка Бессона Майвенн. Интересно, что именно «Мария-Антуанетта» Копполы вдохновила ее на создание картины про графиню Дюбарри.
Прибывшая в Версаль будущая дофина, сыгранная молодой немецкой актрисой Паулине Польман, хоть и второстепенный персонаж, но все же заслуживает внимания. Особое место в фильме уделяется ее натянутым отношениям с Жанной, отражающим исторический конфликт между монаршей семьей и фавориткой короля. Мария-Антуанетта в «Жанне Дюбарри» — еще совсем юная и наивная особа, которой только предстоит набраться опыта в дворцовых интригах.
5. Мелани Лоран, «Падение короны»
Действие картины разворачивается в последние дни жизни французской монаршей семьи, описывая заточение Людовика XVI, Марии-Антуанетты и их детей в ожидании смертного приговора. Самой революции на экране нет — она в «Падении короны» используется как исторический контекст.
В одночасье роскошь Версаля сменяется суровым тюремным бытом, а надежда — отчаянием. Судя по первым оценкам, Мелани Лоран («Иллюзия обмана», «Бесславные ублюдки») удалось передать трагизм судьбы Марии-Антуанетты.
Стоит отметить, что одним из продюсеров «Падения короны» выступил культовый итальянский режиссер Паоло Соррентино.