Фильм представляет собой ретро-драму, которая переносит зрителя в эпоху, когда наука была не просто профессией, а почти религией. Именно в 40-е закладывался фундамент советской атомной мощи. В производстве этого кино участвовали такие организации, как Институт развития Интернета и «Росатом», что говорит о серьезном подходе к фактической основе истории и статусе фильма. Чем закончился сезон и будет ли продолжение сериала «Атом», читайте далее.
Итоги финальной серии 1 сезона сериала «Атом»
Масштабный проект режиссера Нурбека Эгена — сериал «Атом», который еще до премьеры сравнивали с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана, действительно удался. Однако это не просто ответ Голливуду. Это сложный, многослойный рассказ, в котором научные формулы переплетаются с человеческими судьбами.
История советского атомного проекта началась в разгар войны 1942 году. Физик Игорь Курчатов и Всеволод Замятин, заместитель наркома внутренних дел Лаврентия Павловича Берии, получают приказ собрать команду ученых и создать советскую атомную бомбу. Так начинается многослойная драма о науке, советской разведке и цене больших открытий.
Под руководством Курчатова формируется секретная Лаборатория №2, куда приглашают (без возможности отказаться) двух неудобных гениев: дерзкого физика Фролова, открывшего спонтанное деление ядра, и радиохимика Карпову. Их знания бесценны, но их личности вызывают подозрения у НКВД. Это значит, что за каждым шагом ученых будет следить чекист Замятин. Параллельно советская разведка добывает зарубежные секреты — агент Екатерина Лазарева (тоже физик по совместительству) внедряется в проект «Манхэттен» и рискует жизнью, чтобы передать советской стороне критически важные данные.
Но «Атом» — не просто хроника ядерной гонки. Это история людей, которые вынуждены действовать в условиях, где любое сомнение — роскошь. Режиссер Нурбек Эген, известный по динамичным триллерам вроде «Шерлока в России» и «Самки богомола», взялся за совсем другое кино — историческую драму, где напряжение создают не погони, а приглушенные диалоги в кабинетах и лабораториях. В лучших моментах «Атом» напоминает советскую классику в духе «Девяти дней одного года», только личные драмы героев часто остаются за кадром, уступая место чисто техническим деталям. Анна Чиповская в роли Кати-шпионки добавляет сериалу жанрового разнообразия, но ее сюжетная линия — скорее, исключение.
Действие сериала завершается в 1949 году. Ученые справляются с задачей догнать США в деле освоения атома. Но для этого героям приходится многим пожертвовать.
В финальной серии Курчатов с командой запускают первый урановый реактор. Но в процессе испытаний растет температура и повышается радиационный фон. Руководитель лаборатории №2 приказывает глушить реактор. Но сделать это дистанционно не удается. Один из сотрудников лаборатории, Евгений Беляев, принимает решение прервать эксперимент в ручном режиме и закрывается в камере, получив смертельную дозу радиации.
Замятин докладывает о неудачном запуске руководству. На исправление неполадок команде дается 24 часа. Сроки нереальные, но другого выхода у Курчатова нет — работа возобновляется. Достать из канала спекшийся с графитом уран можно только вручную. Сотрудники решают работать короткими сменами по 10 минут, но и в этом случае доза радиации запредельная. Замятин непосредственно принимает участие в очистке и подвергается облучению.
В это время в кабинет Лаврентия Берии приносят документ, в котором высказано предположение, что команда Курчатова сознательно препятствует запуску реактора. Ученые обвиняются в диверсии, но Берия категорически отвергает всяческие подозрения, ссылаясь на личный приказ Сталина не мешать разработкам. Курчатов повторно включает реактор, на этот раз успешно. По мнению Фролова, в ближайшее время удастся запустить цепную реакцию, тем самым достигнув цели испытаний. Григорий Фролов принимает решение провести эксперимент лично, зная об опасности процедуры и не желая подвергать опасности других сотрудников.
В экспериментальной камере Фролов остается в одиночестве. В процессе реализации возникают сложности, однако Григорию удается завершить эксперимент и узнать критическую массу плутония, необходимую для запуска цепной реакции.
В квартиру к Замятину приходит Варвара Карпова. Их роман продолжается, хотя его перспективы сомнительны. В кабинете Берии Курчатов, Замятин и Фролов презентуют наркому макет объекта, на котором будет изготовлена атомная бомба.
1949 год. Фролов, Курчатов и Замятин прибывают на Семипалатинский полигон, на котором отныне будут проходить ядерные испытания. Туда же привозят Лаврентия Берию. Из-за плохой погоды проводить испытания рискованно, но нарком не соглашается отложить взрыв. Первая советская атомная бомба взорвана. Ученые и руководящий состав наблюдают за зрелищем из бункера. Работа, которая длилась 10 лет завершена. Военный паритет с Западным блоком восстановлен, ядерный щит для страны создан.
Как сложилась судьба героев
История главных героев сериала завершается в момент проведения испытаний на Семипалатинском полигоне. Узнаем, что стало с каждым из них.
Григорий Фролов
Выдающийся физик Григорий Фролов (Илья Малаков) добился своей цели и успешно завершил ключевой эксперимент. Вклад Фролова в дело обороны страны оказался колоссальным. Берия и Курчатов лично поздравили ученого с победой над Атомом. У этого героя есть реальный прототип — физик Георгий Флеров, один из основателей Института ядерных исследований в наукограде Дубна.
Игорь Курчатов
Ученый с мировым именем, отец советской атомной бомбы академик Курчатов (Юрий Чурсин) успешно завершил эксперимент по созданию супероружия. В дальнейшем физик взял курс на «мирный атом», чтобы заставить ядерную энергию созидать, а не разрушать. В 1954 году при его участии была построена первая в мире атомная электростанция.
Всеволод Замятин
Заместитель наркома выполнил задачу, поставленную партией — собрал команду ученых и умело привел ее к цели. Достижения Замятина (Алексей Гуськов) были отмечены руководством.
Варвара Карпова
Талантливый радиохимик Карпова (Ольга Сутулова) добилась своих целей в науке, но ее личная жизнь в рамках сюжета сериала «Атом» не удалась. В завершающем эпизоде она сообщила Замятину о разрыве с ним.
Известна ли дата выхода второго сезона сериала «Атом»
История советской атомной бомбы рассказана полностью, со всеми техническими деталями и научной достоверностью. Создатели сериала не намереваются снимать второй сезон и не говорят о таких планах в СМИ.