Но «Атом» — не просто хроника ядерной гонки. Это история людей, которые вынуждены действовать в условиях, где любое сомнение — роскошь. Режиссер Нурбек Эген, известный по динамичным триллерам вроде «Шерлока в России» и «Самки богомола», взялся за совсем другое кино — историческую драму, где напряжение создают не погони, а приглушенные диалоги в кабинетах и лабораториях. В лучших моментах «Атом» напоминает советскую классику в духе «Девяти дней одного года», только личные драмы героев часто остаются за кадром, уступая место чисто техническим деталям. Анна Чиповская в роли Кати-шпионки добавляет сериалу жанрового разнообразия, но ее сюжетная линия — скорее, исключение.