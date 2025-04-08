Поведение Микки Рурка на реалити-шоу возмутило зрителей

Затем, отмечает The Independent, Рурк начал пристально смотреть на ягодицы Одуду, после чего знаменитость сказала ему: «Перестань на меня смотреть!» Когда ведущие пытались завести Рурка в дом, то он отверг их просьбу и предложил Одуду остаться наедине.