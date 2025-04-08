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Поведение Микки Рурка на реалити-шоу возмутило зрителей

Актера осудили за приставание к известной телеведущей во время съемок телепроекта
Микки Рурк
Микки РуркИсточник: Legion-Media.ru

Актер Микки Рурк подвергся критике за то, что «облапал» телеведущую Эй Джей Одуду на реалити-шоу Celebrity Big Brother. Об этом сообщает The Independent.

Рурк на передаче протянул Одуду свою руку, затем покрутил телезвезду и притянул к себе. Этот момент рассмешил знаменитость, в то время как ведущий Уилл Бест посоветовал актеру «быть осторожнее».

Затем, отмечает The Independent, Рурк начал пристально смотреть на ягодицы Одуду, после чего знаменитость сказала ему: «Перестань на меня смотреть!» Когда ведущие пытались завести Рурка в дом, то он отверг их просьбу и предложил Одуду остаться наедине.

«Кто-нибудь наймите охрану для Эй Джей от Рурка, потому что, черт возьми, что это было?»; «То, как он обращался с Эй Джей, было совершенно неприемлемо»; «Каждая женщина просто съежилась от страха, когда Микки Рурк охаживал Эй Джей», — написали интернет-пользователи.

Ранее 72-летнего Микки Рурка не узнали на новых фото.