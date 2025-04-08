Стася Толстая поделилась, что для нее значит режиссура

«Как режиссер я поделюсь своим очень важным откровением. Мне удалось сформулировать для себя значение слова “режиссура”. Режиссура — это право на оголение души. И, знаете, это настоящее счастье, когда ты начинаешь работу с актером, который доверяет тебе и позволяет свою душу оголить», — сказала Толстая.