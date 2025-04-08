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Стася Толстая поделилась, что для нее значит режиссура

Постановщица считает, что работа режиссера без репетиций не имеет значения
Стася Толстая
Стася Толстая

Режиссер и актриса Стася Толстая в большом интервью проекту «Сноб» рассказала, что для нее значит режиссура и какими качествами должен обладать мастер этого искусства.

По ее мнению, работа режиссера без репетиций не имеет значения. Режиссура — это огромная команда, которую необходимо довести до результата, поэтому сидя дома, что ни придумай — не сработает, отметила артистка.

«Как режиссер я поделюсь своим очень важным откровением. Мне удалось сформулировать для себя значение слова “режиссура”. Режиссура — это право на оголение души. И, знаете, это настоящее счастье, когда ты начинаешь работу с актером, который доверяет тебе и позволяет свою душу оголить», — сказала Толстая.

Стася Толстая — выпускница ВГИКа. Снималась в картинах Григория Константинопольского, а в 2023 году она дебютировала как режиссер. Ее первый полнометражный фильм «Тайное влечение» вошел в конкурс «Русские премьеры» Московского международного кинофестиваля, где удостоился специального приза жюри за «искренний и дерзкий дебют».