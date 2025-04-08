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Сестра Джона Леннона выступила против создания фильмов о The Beatles

Женщина раскритиковала выбор режиссера и актерский состав
Харрис Дикинсон, Пол Мескал, Барри Кеоган и Джозеф Куинн
Харрис Дикинсон, Пол Мескал, Барри Кеоган и Джозеф КуиннИсточник: Legion-Media.ru

Сводная сестра музыканта Джона Леннона Джулия Бейрд, раскритиковала предстоящие съемки художественных фильмов о The Beatles, сообщает The Telegraph.

Ее недовольство вызвали как актерский состав, так и выбор режиссера — Сэма Мендеса.

По мнению Бейрд, молодые актеры не смогут достоверно передать «ливерпульскую интонацию», которая, как она считает, присуща только коренным жителям города с их «уникальным видением мира».

Женщина также выразила неудовлетворенность тем, что Мендес не планирует консультироваться с ней в процессе подготовки к съемкам.

Бейрд является автором нескольких биографических книг. Сейчас она работает гидом по «битловским» местам Ливерпуля.

В начале апреля 2025 года Сэм Мендес представил основной актерский состав проекта. Харрис Дикинсон исполнит роль Джона Леннона, Пол Мескал будет играть роль Пола Маккартни, Джозеф Куинн сыграет Джорджа Харрисона, а Барри Кеоган примерит образ Ринго Старра.

Производством фильмов займется компания Sony Pictures.

Ранее Сэм Мендес назвал свои фильмы о The Beatles попыткой иначе взглянуть на прошлое.