Сын Татьяны Васильевой в пятый раз стал отцом

У Филиппа Васильева также есть двое сыновей от брака с коллегой Анастасией Бегуновой. После развода артистка улетела в Германию и четыре года не давала возможности бывшему мужу общаться с детьми. По словам актера, ситуация изменилась после того, как его мать купила для мальчиков квартиры в Москве и они стали приезжать к нему в гости на каникулы. В конце 2022 года младший сын Васильева прилетел в Россию и остался здесь с ним и его семьей.