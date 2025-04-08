Сын Татьяны Васильевой в пятый раз стал отцом

Сын звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Татьяны Васильевой в пятый раз стал отцом. Супруга актера Филиппа Васильева сообщила о пополнении в семье, опубликовав в Instagram кадры с новорожденным мальчиком.
«7 апреля в 13:30 мы встретились с нашим Яшей. Вес — 3310 кг, рост — 51 см. Добро пожаловать, сынок», — написала артистка Мария Болонкина-Васильева.
Пара познакомилась на репетициях спектакля «Ловушка для мужа», а в 2016 году они поженились. В том же году у супругов появилась дочь Мирра, и в ноябре 2022 года — девочка Сарра. В 2024 году Болонкина-Васильева объявила о третьей беременности. Супруги через несколько месяцев признались, что ждут мальчика.
У Филиппа Васильева также есть двое сыновей от брака с коллегой Анастасией Бегуновой. После развода артистка улетела в Германию и четыре года не давала возможности бывшему мужу общаться с детьми. По словам актера, ситуация изменилась после того, как его мать купила для мальчиков квартиры в Москве и они стали приезжать к нему в гости на каникулы. В конце 2022 года младший сын Васильева прилетел в Россию и остался здесь с ним и его семьей.