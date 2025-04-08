Актриса Ольга Кабо показала своего повзрослевшего сына. Звезда поделилась в соцсети редкими кадрами с 12-летним Виктором, снятыми в путешествии по Суздалю.
«Выходные закончились. Возвращаемся домой с благостью на сердце и благодарностью ко всем, кто сделал наше пребывание в Суздале счастливым», — отметила артистка.
Знаменитость воспитывает мальчика от предпринимателя Николая Разгуляева. В 2020 году Кабо развелась с мужем, но судебные тяжбы продолжались еще несколько лет. Актриса отмечала, что никогда не препятствовала общению ребенка с отцом, несмотря на тяжелое расставание с ним.
У актрисы также есть 26-летняя дочь Татьяна от бизнесмена Эдуарда Василишина. Артистка говорила, что мужчина был ее первой настоящей любовью, однако они развелись через два года после появления первенца.
Звезда рассказывала, что ее дочь окончила философский и психологический факультеты МГУ, а также прошла практику в психиатрической клинике. Кабо обращалась за помощью к Татьяне, когда разводилась с Разгуляевым, и она помогла ей пережить этот сложный период.