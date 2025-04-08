Ольга Кабо показала своего повзрослевшего сына

Знаменитость воспитывает мальчика от предпринимателя Николая Разгуляева. В 2020 году Кабо развелась с мужем, но судебные тяжбы продолжались еще несколько лет. Актриса отмечала, что никогда не препятствовала общению ребенка с отцом, несмотря на тяжелое расставание с ним.