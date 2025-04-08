Умер кинодраматург Леонид Махкамов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Член Союза кинематографистов России, кинодраматург Леонид Махкамов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
«7 апреля 2025 года на 82-м году ушел из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, кинодраматург Леонид Алиевич Махкамов», — указано в сообщении.
Прощание с Махкамовым состоится 10 апреля в 12:00 часов в похоронном доме «Хованский» в районе Коммунарка.
Леонид Махкамов родился 16 июня 1943 года. В 1965 году окончил факультет русского языка и литературы Душанбинского педагогического института им. Т. Г. Шевченко. В разные годы работал педагогом и журналистом. По его сценариям сняты такие фильмы, как «Заложник» (1983), «Хромой дервиш» (1986), детская музыкальная сказка «Маленький мститель» (1991).