Умер кинодраматург Леонид Махкамов

Леонид Махкамов родился 16 июня 1943 года. В 1965 году окончил факультет русского языка и литературы Душанбинского педагогического института им. Т. Г. Шевченко. В разные годы работал педагогом и журналистом. По его сценариям сняты такие фильмы, как «Заложник» (1983), «Хромой дервиш» (1986), детская музыкальная сказка «Маленький мститель» (1991).