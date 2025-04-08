Младшая дочь Михаила Полицеймако трогательно поздравила его с 49-летием

Михаил Полицеймако показал, как пятилетняя дочь трогательно поздравила его с днем рождения — 7 апреля ему исполнилось 49 лет. Маша в праздничном платье встала возле детских игрушек и прочитала стихотворение.
«Мой родной любимый папа, с днем рождения тебя! Мы спешим тебя поздравить — дочь и вся твоя родня. Все тебе желают счастья, денег, мира и добра. Ну а я хочу добавить: “Папа, я люблю тебя”. Самый добрый, самый смелый — это все, пап, про тебя. Просто знай, гордится очень своим папой дочь твоя», — прочитала наследница актера.
Также она призналась, что целый год ему ничего не дарила, но по особому случаю приготовила для него подарки. Девочка подарила одну аппликацию в виде ладошек, а также открытку, которую сделала своими руками.
Напомним, у Михаила Полицеймако четверо детей. У него есть 23-летний сын Никита от первой жены, актрисы Ольги Лысак. Во втором браке с женой Ларисой актер воспитывает трех дочерей: 17-летнюю Эмилию, 14-летнюю Софию и пятилетнюю Марию.
Ранее Михаил Полицеймако трогательно поздравил младшую дочь с первым юбилеем.