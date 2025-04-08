Младшая дочь Михаила Полицеймако трогательно поздравила его с 49-летием

«Мой родной любимый папа, с днем рождения тебя! Мы спешим тебя поздравить — дочь и вся твоя родня. Все тебе желают счастья, денег, мира и добра. Ну а я хочу добавить: “Папа, я люблю тебя”. Самый добрый, самый смелый — это все, пап, про тебя. Просто знай, гордится очень своим папой дочь твоя», — прочитала наследница актера.