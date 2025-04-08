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72-летнего Микки Рурка не узнали на новых фото

Актер изменился до неузнаваемости после очередной пластической операции
Микки Рурк с Лиамом Воганом и Райаном Воганом, фото: соцсети
Микки Рурк с Лиамом Воганом и Райаном Воганом, фото: соцсети

Микки Рурк в личном блоге опубликовал новые фото, на которых он запечатлен со своими друзьями во время ужина в Лондоне. Свежие снимки 72-летнего актера вызвали споры в сети. Многие поклонники обратили внимание на его лицо и признались, что с трудом его узнали. Они предположили, что артист сделал неудачную пластическую операцию, из-за чего его лицо кажется перетянутым.

Микки Рурк с другом и ассистентом, фото: соцсети
Микки Рурк с другом и ассистентом, фото: соцсети

«Налицо зависимость от хирургии, которая говорит о проблемах с психическим здоровьем», «Выглядит словно монстр», «Он был таким красивым, пока много лет назад не уничтожил свое лицо — совершенно без причины», «Нет, это не он», — писали пользователи сети.

Актер признавался, что начал делать пластические операции после того, как увлекся боксом. На рингах он часто получал травмы лица, которые позже исправлял с помощью пластики.

Известно, что в Великобританию Микки Рурк приехал ради съемок в реалити-шоу «Большой брат». Он вместе с другими звездами будет жить в одном доме и находиться под наблюдением камер 24 часа в сутки.