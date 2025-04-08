72-летнего Микки Рурка не узнали на новых фото

Микки Рурк в личном блоге опубликовал новые фото, на которых он запечатлен со своими друзьями во время ужина в Лондоне. Свежие снимки 72-летнего актера вызвали споры в сети. Многие поклонники обратили внимание на его лицо и признались, что с трудом его узнали. Они предположили, что артист сделал неудачную пластическую операцию, из-за чего его лицо кажется перетянутым.