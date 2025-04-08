Адвокат Михаила Ефремова рассказал о переговорах актера с режиссерами

«Он с трудом со мной разговаривал. Его мучает отдышка, очень тяжело говорит. У него, правда, большие проблемы со здоровьем. Если соберется с силами и духом и посчитает нужным что-то сказать — скажет, но буквально несколько слов, никакой пресс-конференции», — рассказал Падалко.