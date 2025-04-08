В России снимут свою версию бразильского хита «Тайные истины»

«Тайные истины» — второй опыт для «Медиаслово» реализации иностранного формата, первым была успешная адаптация турецкого проекта «Постучись в мою дверь». Мы верим, что формат «Тайные истины» будет так же успешен. Я благодарен нашим партнерам из компании Globo за доверие в адаптации одного из самых рейтинговых проектов медиахолдинга", — сказал генеральный продюсер компании Данила Шарапов, его слова привели в пресс-службе.