В России снимут свою версию бразильского хита «Тайные истины»

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Компания «Медиаслово» приобрела права у бразильской компании Globo на теленовеллу «Тайные истины» и планирует снять ее российскую версию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Компания “Медиаслово” приобрела права у крупнейшей бразильской компании Globo на одну из самых рейтинговых теленовелл — “Тайные истины”. Сериал получил похвалу от критиков и был отмечен как лучшая теленовелла на 44-й Международной премии “Эмми”, став пятой теленовеллой компании Globo, которая выиграла эту категорию», — сообщили в пресс-службе.
Globo является крупнейшим независимым производителем контента в Латинской Америке. Проекты компании демонстрируются более чем в 80 странах. В России были показаны такие телевизионные хиты, как: «Клон», «Рабыня Изаура», «Секрет тропиканки» и «Женщины в любви».
В центре сюжета российской версии — история провинциальной девушки, студентки московского вуза, которая устраивается в модельное агентство, чтобы прокормить свою семью и себя. Вскоре в нее безответно влюбляется состоятельный взрослый и женатый мужчина, отношения с которым становятся испытанием.
«Тайные истины» — второй опыт для «Медиаслово» реализации иностранного формата, первым была успешная адаптация турецкого проекта «Постучись в мою дверь». Мы верим, что формат «Тайные истины» будет так же успешен. Я благодарен нашим партнерам из компании Globo за доверие в адаптации одного из самых рейтинговых проектов медиахолдинга", — сказал генеральный продюсер компании Данила Шарапов, его слова привели в пресс-службе.
Компания «Медиаслово», основанная Данилой Шараповым и Петром Ануровым, специализируется на создании многосерийных художественных фильмов во всех жанрах. В активе компании такие проект, как «Беспринципные», «Первый номер», «Обоюдное согласие», «И снова здравствуйте!», «Очевидное невероятное», «Сансара», «The Тёлки», «Магомаев».