Пастух спокойно выдерживает насмешки великана и заявляет, что идет на него во имя Господа. Затем он несется на врага, но падает, сраженный его тяжелым копьем. Голиаф собирается добить юношу, но, несмотря на серьезное ранение, тот поднимается и продолжает идти вперед. Он ловко уворачивается еще от одного копья, а затем кидает в лоб противнику камень. Защитник Гаты сразу же погибает, а Давид отсекает ему голову и поднимает ее высоко над собой, призывая израильское войско к дальнейшей схватке с филистимлянами.