Проект американской корпорации представляет собой реалистичное погружение в мрачный и таинственный иудейский мир, где каждая деталь играет свою роль. Здесь ветхозаветное предание получило новое прочтение в формате качественного кинематографа, благодаря чему создателям в первые дни показа удалось собрать у экранов 22 миллиона зрителей из более чем 240 стран. В статье рассмотрим, как нарастало напряжение, раскрывались персонажи и чем закончился первый сезон сериала «Дом Давида».
Итоги финальной серии 1 сезона сериала «Дом Давида»
Эпическая сага «Дом Давида» демонстрирует историю восхождения одной из самых знаковых библейских фигур — мудрого правителя Давида, сумевшего объединить разрозненные колена Израилевы. Повествование развивается на фоне трагической судьбы первого царя Саула, пострадавшего от чрезмерной гордыни и непослушания. Центральным событием считается война с филистимлянами и битва с могучим Голиафом, потомком великанов-рефаимов.
Следуя Божьему указанию, пророк Самуил находит пастуха Давида, младшего из восьми сыновей Иессея. Юноша ведет тихую жизнь, но чувствует природную силу стать великим воином. Именно он должен заменить Саула, который не выдержал испытания верой и потерял душевное равновесие. Помазание выступает началом длинного внутреннего пути, в котором есть место как для тайн и опасностей, так и для романтических отношений.
В сериале исследуется тесное переплетение судеб двух лидеров – Саула и Давида. В то время как первый падает, второй твердо идет к своей цели. Сюжет концентрируется не только на политике, но и на человеческой природе, благодаря чему его отчасти можно назвать универсальным для всех времен.
Финальный эпизод начинается с тайного проникновения в лагерь филистимлян. Оно могло бы оказаться успешным, но один из наемников в погоне за наживой придает Ионафана, вследствие чего всю группу обнаруживают. Вначале Анхус наводит горящую стрелу на грудь израильского принца, но в последний момент отправляет ее в небо, подавая сигнал о нападении на сбежавшее племя Завулона. Несмотря на отчаянную борьбу, старший сын Саула быстро оказывается плененным.
Утром к израильтянам в очередной раз приходит Голиаф. Он упрекает их в попытке вероломного покушения. В качестве доказательства несостоятельности плана великан бросает на землю головы противников, утверждая, что в их число попал и израильский принц.
В плену Анхус пытается сломить дух Ионафана и говорит ему, что филистимляне созданы для правления, а евреи — для рабства. После длинного спора филистимский царь сообщает о полном окружении войска и внезапно отпускает израильского принца, чтобы он убедил Саула сдаться.
Дочери царя Мерова и Мелхола прибывают на поле боя. Младшая сестра сразу отправляется к отцу и вслух читает ему слова Моисея из Книги Второзаконие. Ее присутствие заставляет Саула прийти в чувство. В тот же момент в Гиве Ахиноам замечает пропажу девушек и узнает от служанки, куда они направились. Жрица Ваала предлагает царице сбежать, но та решительно отказывается. Услышав сильный шум за дверью, она готовится гордо встретить свою смерть, но видит прибытие не войска неприятеля, а Эшбаала.
Давид прибывает в долину Эла, чтобы передать воинам съестные припасы. Он становится свидетелем того, как Голиаф вновь бросает вызов израильтянам и хулит имя их Бога. Юноша возмущается, что никто не осмеливается ответить великану из-за его грозной репутации, и изъявляет желание отстоять честь своего народа и сразиться с ним самостоятельно.
Заручившись разрешением царя на поединок, пастырь надевает доспехи, но потом решает идти в обычной одежде. К нему приходит Мелхола и оказывает моральную поддержку, помогая справиться со страхом и неуверенностью. Их разговор заканчивается поцелуем, после чего девушка просит любимого вернуться к ней с победой. Давид отправляется на реку и собирает гладкие камни. Там его находит Ионафан и открывает секрет об уязвимости Голиафа после броска копья.
Пастух спокойно выдерживает насмешки великана и заявляет, что идет на него во имя Господа. Затем он несется на врага, но падает, сраженный его тяжелым копьем. Голиаф собирается добить юношу, но, несмотря на серьезное ранение, тот поднимается и продолжает идти вперед. Он ловко уворачивается еще от одного копья, а затем кидает в лоб противнику камень. Защитник Гаты сразу же погибает, а Давид отсекает ему голову и поднимает ее высоко над собой, призывая израильское войско к дальнейшей схватке с филистимлянами.
Пока израильтяне отважно сражаются, в Гаваоне Ахиноам коронует Эшбаала. Он убедил мать совершить этот поступок, так как считал, что из рода Саула выжить удастся только им одним.
Как сложилась судьба героев
Персонажи сериала — не иконы, а реальные люди со своими чувствами, мечтами и переживаниями. Создатели не просто дают трактовку библейских событий, а проводят глубокое исследование моральных дилемм, возникающих перед влиятельными личностями из прошлого. В некоторых образах зрители могут узнать себя, ведь за многие тысячелетия сущность человека так и не изменилась, а за социальными и культурными наслоениями скрываются низменные мотивы.
Давид
Смелость, вера в Бога и умелое использование пращи помогли вифлеемскому пастуху Давиду (Майкл Искандер) победить Голиафа. Своим поступком он воодушевил народ на новые подвиги.
Саул
Встреча с младшей дочерью благотворно повлияла на первого царя Израиля Саула (Али Сулиман). Он перестал бредить и вновь занял трон. После поражения великана у него появились силы, чтобы открыто идти в бой наравне с обычными воинами.
Ахиноам
Жена Саула Ахиноам (Айелет Зурер) могла бы спастись бегством, но предпочла принять судьбу. Следуя уговорам Эшбаала, она провозгласила его новым израильским царем, чем заранее обрекла себя на конфликт с мужем.
Мелхола
Младшей дочери Саула Мелхоле удалось привести отца в чувство и вдохновить Давида на стойкость перед лицом невзгод. Она нежно поцеловала пастыря, демонстрируя любовь и преданность.
Ионафан
Даже находясь в плену, старший сын царя не утратил преданности отцу и всему народу Израиля. Анхус освободил его и призвал убедить армию преклонить колени, но принц вернулся, наполненный надеждой, а затем вновь принял участие в сражении.
Будет ли продолжение сериала «Дом Давида»
В марте 2025 года, через три недели после премьеры, авторы официально продлили библейский эпик на второй сезон. Точная дата выхода неизвестна, но, по некоторым источникам, она придется на весну 2027 года.
В новых эпизодах главному герою придется переживать отрицательные последствия своей славы в виде гнева царя и ревности родственников. Он начнет постепенно погружаться в дворцовую атмосферу и осознает себя лидером.