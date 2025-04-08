Сэм Мендес назвал свои фильмы о The Beatles попыткой иначе взглянуть на прошлое

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Британский кинорежиссер Сэм Мендес, взявшийся за съемки четырех фильмов о каждом из бывших участников британской рок-группы The Beatles, назвал картины попыткой по-новому взглянуть на прошлое.
«Всегда хочется по-новому взглянуть на прошлое, — приводит слова Мендеса газета The Independent. — Повернуть исторические события так, чтобы они предстали в новом и оригинальном свете».
По мнению режиссера, несмотря на то что восхождение ливерпульской четверки к славе было хорошо описано за все эти годы, «еще многое предстоит исследовать». Такие высказывания прозвучали, как отмечает издание, после того, как сводная сестра Джона Леннона — Джулия Бэрд — повторила критику многих поклонников The Beatles по поводу актерского состава фильма, заявив, что роли в картинах должны исполнять ливерпульские актеры с их акцентом, а не голливудские звезды.
Уже объявлено, что фильмы выйдут на экраны в апреле 2028 года. Как сообщалось, ирландец Пол Мескал сыграет Пола Маккартни, британец Джозеф Куинн — Джорджа Харрисона, ирландец Барри Кеоган — Ринго Старра, а британец Харрис Дикинсон воплотит на экране образ Джона Леннона.
Впервые авторам художественной полнометражной картины будут предоставлены права на музыку из обширного каталога хитов The Beatles, включая Strawberry Fields Forever, Let It Be, I Am the Walrus, Yellow Submarine и другие.
Мендес известен в качестве режиссера фильмов «Красота по-американски» (American Beauty, 1999), «Дорога перемен» (Revolutionary Road, 2008) и нескольких частей цикла про Джеймса Бонда. За «Красоту по-американски» он получил премию «Оскар» в номинации «Лучший режиссер».