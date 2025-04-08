Сэм Мендес назвал свои фильмы о The Beatles попыткой иначе взглянуть на прошлое

По мнению режиссера, несмотря на то что восхождение ливерпульской четверки к славе было хорошо описано за все эти годы, «еще многое предстоит исследовать». Такие высказывания прозвучали, как отмечает издание, после того, как сводная сестра Джона Леннона — Джулия Бэрд — повторила критику многих поклонников The Beatles по поводу актерского состава фильма, заявив, что роли в картинах должны исполнять ливерпульские актеры с их акцентом, а не голливудские звезды.