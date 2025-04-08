Первоклассный триллер Дэвида Финчера про серийного убийцу Зодиака, который отправил на тот свет несколько человек в штате Калифорния в 1960-1970-е годы. Триллер Финчера – это история охоты на маньяка длиною почти в три часа, однако за это время вы едва ли оторветесь от экрана. Официальное расследование дела ведут детективы Билл Армстронг и Дэйв Тоски, пока журналист Пол Эйвери и художник Роберт Грейсмит пытаются выйти на след убийцы самостоятельно. Финал известен заранее – маньяка так и не поймали, его личность остается нераскрытой по сей день.