1. «Зодиак» (2007)
Первоклассный триллер Дэвида Финчера про серийного убийцу Зодиака, который отправил на тот свет несколько человек в штате Калифорния в 1960-1970-е годы. Триллер Финчера – это история охоты на маньяка длиною почти в три часа, однако за это время вы едва ли оторветесь от экрана. Официальное расследование дела ведут детективы Билл Армстронг и Дэйв Тоски, пока журналист Пол Эйвери и художник Роберт Грейсмит пытаются выйти на след убийцы самостоятельно. Финал известен заранее – маньяка так и не поймали, его личность остается нераскрытой по сей день.
Однако «Зодиак» дает несколько важных намеков, транслируя зрителю самую популярную среди следователей версию событий. Авторы фильма будто знают, кем на самом деле был Зодиак. В комплекте к триллеру идет звездный актерский состав — Джейк Джилленхол, Роберт Дауни-младший, Марк Руффало, Брайан Кокс и другие.
2. «127 часов» (2010)
Чем может обернуться для скалолаза безобидное путешествие по национальному парку Каньонлендс в США? Ответом может поделиться альпинист Арон Ралстон, который остался без воды и еды почти на неделю. В 2003 году случайно упавший валун прервал прогулку скалолаза и отрезал его от цивилизации на несколько дней, буквально прижав к стене. Его история и стала основой для «127 часов».
Ралстон выжил, но то, какой ценой он смог выбраться, явно заставит понервничать перед экраном. Одна из самых известных ролей Джеймса Франко и прекрасная работа режиссера Дэнни Бойла («На игле», «Пляж», «28 дней спустя»).
3. «Капитан Филлипс» (2013)
Ричард Филлипс – капитан контейнеровоза Maersk Alabama, который следует через пролив Гуардафуи в Кению. После череды неудачных попыток судно захватывают сомалийские пираты. Они требуют миллионы долларов за освобождение экипажа, но Филлипс просит оставить в покое команду, взяв в заложники только его. Когда пираты схватывают капитана и уплывают с ним на шлюпке, в дело вступают военные США. Перед снайперами стоит непростая задача – одновременно нейтрализовать трех пиратов, один из которых держит на мушке заложника Ричарда Филлипса. В финале «Капитана Филлипса» напряжение буквально бьет сквозь экран.
В роли капитана Филлипса, действительно захваченного в плен пиратами в 2009 году, снялся Том Хэнкс. В 2014 году фильм получил 6 номинаций на премию «Оскар».
4. «Подмена» (2008)
В Лос-Анджелесе 1920-х годов у телефонистки Кристин Коллинз пропадает сын. Спустя почти полгода полицейские приводят к ней ребенка и устраивают «торжественное воссоединение» для прессы, но девушка с первого взгляда понимает — перед ней чужой мальчик. Попытки доказать, что это не ее ребенок, приводят к непониманию и даже осуждению со стороны общества и полиции. Коллинз считают сумасшедшей и запирают в психушке, пока на старой ферме в нескольких километрах от города не начинают раскрываться подробности пропажи мальчика и еще нескольких десятков детей.
Маэстро Клинт Иствуд показывает, как можно снять остросоциальный фильм о коррумпированности полицейских и бесправии женщин, не прибегая к банальным штампам о «сильной и независимой». В главных ролях — Анджелина Джоли и Джон Малкович. События «Подмены» основаны на реальных событиях, происходивших в Калифорнии в 1928 году.
5. «Джунгли» (2017)
Исследователь и путешественник Йосси Гинсберг отправляется в Боливию. Юноша живет приключениями, однако на этот раз цель поездки – древнее индейское племя, затерянное глубоко в диких джунглях. Они и разделяют группу путешественников — волею судьбы Гинсберг оказывается один на один с непроходимой чащей, влажностью, насекомыми, ядовитыми змеями и хищниками. В его распоряжении — спрей от москитов, нож и зажигалка.
Основной для фильма «Джунгли» послужила история, которая произошла с израильским исследователем Йосси Гинсбергом. В 1981 году он выживал в джунглях 19 дней, после чего его, почти бездыханного, нашли на берегу реки. Критики сдержанно отреагировали на фильм Грега МакЛина, но зрителям он полюбился. Во многом, благодаря игре Дэниэла Рэдклиффа.