Немецкого режиссера Херцога наградили «Золотым львом»

Херцог является автором около 70 фильмов, среди них такие картины, как «Носферату: призрак ночи» (Nosferatu: Phantom der Nacht, 1978) и «Фицкарральдо» (Fitzcarraldo, 1982). В 1990-х Херцог посвятил себя полностью документалистике, снимая фильмы о необычных событиях и малоизвестных уголках Земли. В 2018 году он представил документальную ленту «Встреча с Горбачевым» (Meeting Gorbachev) о единственном президенте СССР.