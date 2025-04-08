Дмитрий Певцов призвал запретить гастроли зарубежных звезд до окончания СВО

Напомним, гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева сообщила, что в 2025 году в Россию приедут с концертами минимум десять зарубежных звезд. По ее словам, концерты дадут артисты разных жанров из США и Европы, имена которых пока не разглашаются. Такие планы формируются на основе изменения политической ситуации, пояснила она.