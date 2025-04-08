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Дмитрий Певцов призвал запретить гастроли зарубежных звезд до окончания СВО

Актер считает, что в России хватает своих артистов
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

До завершения специальной военной операции гастроли зарубежных звезд в России следует запретить. В стране хватает собственных исполнителей, а в будущем это правило можно будет пересмотреть, заявил НСН народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

«В России хватает своих артистов. Можно обойтись без иностранных знаменитостей, по крайней мере, пока не закончится спецоперация», — считает Певцов.

Он назвал смешными обсуждения этого вопроса в момент, когда СВО еще продолжается, добавив, что дальше можно будет «поглядеть» по ситуации.

Напомним, гендиректор агентства Say Agency Анна Субчева сообщила, что в 2025 году в Россию приедут с концертами минимум десять зарубежных звезд. По ее словам, концерты дадут артисты разных жанров из США и Европы, имена которых пока не разглашаются. Такие планы формируются на основе изменения политической ситуации, пояснила она.