Драма рассказывает историю двух молодых людей, Мартина Бреста (Тиль Швайгер) и Руди Вурлицера (Ян Йозеф Лиферс), которые встречаются в больничной палате после того, как узнают о своих смертельных диагнозах. Осознав, что жить осталось считанные дни, товарищи по несчастью решают сбежать из больницы и отправиться на море, ведь Руди никогда его не видел. Они угоняют машину, в багажнике которой находится миллион немецких марок, и путешествие друзей превращается в череду авантюр. Их преследуют бандиты и полиция, но герои продолжают свой путь, стремясь исполнить последнюю мечту.