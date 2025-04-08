Звезда Робин Райт зажглась в 80-е, когда она сыграла Келли Кэпвелл в легендарной «Санта-Барбаре»: в этом образе актриса оставалась четыре года. Но в отличие от большинства коллег по мыльным операм, Робин удалось выйти за рамки и пробиться в Голливуд. Вспомним, с каких ролей начиналась карьера красавицы и какие принесли ей всемирную известность.
1. «Санта-Барбара», Келли Кэпвелл
В курортном городке кипят страсти. Джо Перкинс, осужденный за убийство Ченнинга Кэпвелла-младшего, выходит из тюрьмы. Он возвращается домой, чтобы доказать невиновность и вернуть любимую — Келли Кэпвелл. 2137-серийное шоу стало первой американской мыльной оперой, показанной на российском телевидении, а название «Санта-Барбара» превратилось в нарицательное.
Робин исполнила роль нежной и ранимой Келли Кэпвелл и была единственной артисткой сериала, которой удалось построить карьеру в большом кино и заслужить признание критиков. О «Санта-Барбаре» Райт вспоминает с теплом: это была отличная актерская школа, которая к тому же неплохо оплачивалась.
2. «Принцесса-невеста», Лютик
В волшебной стране Флорин фермер Уэстли (Кэри Элвес) и юная красавица по имени Лютик собираются пожениться. Но сначала жених должен отправиться за море, чтобы заработать как следует. Во время этого путешествия юношу похищают пираты, и начинается череда испытаний, через которые героям предстоит пройти ради любви.
На момент кастинга в картину «Принцесса-невеста» за плечами у Робин Райт были лишь съемки в «Санта-Барбаре» и эпизодическая роль в «Полиции нравов Голливуда». Но блондинка сразу же покорила режиссера Роба Райнера, который никак не мог найти исполнительницу главной роли. Робин пришла на пробы в простом летнем платье, ее волосы мягко спадали на плечи, а солнечный свет делал похожей на героиню сказки. Кстати, фильм принес Райт номинацию на премию «Сатурн».
3. «Земля», Ида
Жизнь Иды рушится на глазах. Еще недавно у нее были любимый муж и сын, но в одночасье она потеряла все. Ида пытается выкарабкаться из депрессии, а перепробовав все, уходит подальше от людей, в живописные горы Вайоминга. Там она встречает Мигеля (Демиан Бишир), который не только учит ее необходимым навыкам, но и помогает снова почувствовать вкус к жизни.
Режиссерский дебют Робин Райт в полном метре оказался неожиданно точным и глубоким. Зрители и критики приняли драму «Земля» с теплом, посчитав, что первый блин Райт не вышел комом.
4. «Белый олеандр», Старр
Жизнь подростка Астрид (Элисон Ломан) переворачивается с ног на голову, когда ее мать Ингрид (Мишель Пфайффер) убивает любовника ядом белого олеандра и получает пожизненный срок. С этого момента девочку ждет череда приютов и приемных семей, каждая из которых оставляет в ее судьбе свой след.
В «Белом олеандре» Робин играет Старр Томас — одну из приемных матерей Астрид. Старр — бывшая стриптизерша, алкоголичка в ремиссии и новообращенная христианка. Между ней и Астрид сначала складываются теплые отношения. Но когда Старр замечает, что ее сожитель проявляет к девочке нездоровый интерес, то снова берется за бутылку, что приводит к драматическим последствиям.
5. «Человек, который изменил все», Шэрон
В центре сюжета биографической драмы — Билли Бин (Брэд Питт), менеджер бейсбольной команды Oakland Athletics. Однажды Билли встречает талантливого экономиста Питера Брандта (Джона Хилл), который предлагает оценивать игроков с точки зрения их эффективности. И спортсмены, которых раньше считали бесперспективными, выходят на первый план.
Робин играет Шэрон — бывшую жену Бина и мать их дочери-подростка. Героиня Райт делает образ главного героя более глубоким и трогательным. Фильм «Человек, который изменил все» стал кассовым хитом, получил признание критиков и шесть номинаций на премию «Оскар».
6. «Состояние исступления», Кэтлин
Полицейский Терри Нунан (Шон Пенн) возвращается в родной район Нью-Йорка после работы под прикрытием. Терри сходится с давним другом Джеки Флэннери (Гари Олдман), чей брат Фрэнки (Эд Харрис) замешан в делах ирландской мафии. Напряжение в квартале обостряется, когда пьяный Джеки убивает троих членов враждующей банды. Это запускает цепочку насилия и смертей, а Терри предстоит сделать трудный выбор между дружбой и долгом.
Робин исполнила роль Кэтлин — сестры Джеки и возлюбленной Терри. Картине не повезло выйти в тот же уикенд, что и «Славные парни» Мартина Скорсезе. Но со временем триллер стал жанровой классикой. Криминальная драма «Состояние исступления» стала первой работой, где Райт снялась вместе со своим вторым супругом Шоном Пенном. Актерская пара образовалась в 1989 году, в 1996-м звезды сыграли свадьбу, прожив в браке около 14 лет.
7. «Бегущий по лезвию 2049», лейтенант Джоши
События фильма разворачиваются спустя 30 лет после тех, что описаны в культовой картине Ридли Скотта. Репликант и охотник за головами офицер К (Райан Гослинг) служит в полицейском управлении Лос-Анджелеса. Выполняя задание, он раскрывает тайну, которая способна нарушить мировой порядок. Чтобы найти необходимые ответы, офицер отправляется на поиски Рика Декарда (Харрисон Форд) — бывшего охотника за головами, который много лет назад пропал с радаров.
Робин Райт исполняет роль лейтенанта Джоши — начальницы К. Она целиком погружена в работу, живет по правилам и отдает приказ, чтобы не допустить войну между людьми и репликантами. Зрители оценили игру Робин в «Бегущем по лезвию 2049» и сожалеют, что у персонажа так мало экранного времени.
8. «Форрест Гамп», Дженни
Оскароносный фильм Роберта Земекиса рассказывает историю Форреста Гампа (Том Хэнкс) — простодушного парня с IQ 75, которому отказывают в поступлении даже в обычную школу. Но Форрест становится свидетелем и участником ключевых моментов американской истории второй половины XX века.
Роль Дженни Карран, возлюбленной Форреста, стала прорывной для молодой Робин. Пережившая насилие в детстве Дженни испытала на себе все превратности судьбы: от наркотической зависимости до онкологического заболевания. И хотя критики указывали, что образ Робин Райт из «Форреста Гампа» опирается на кинематографические штампы, но игру актрисы оценили номинацией на «Золотой глобус».
В 2024 году вышла вторая совместная работа Хэнкса и Райт. Они сыграли в комедии Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом».
9. «Чудо-женщина», Антиопа
Диана (Галь Гадот) — принцесса с острова Темискира. Когда на ее земле терпит крушение американский пилот (Крис Пайн) и рассказывает о разрушительной войне, охватившей человечество, амазонка решает покинуть родной дом, чтобы дать отпор злу. Сражаясь плечом к плечу с людьми, Диана находит свое предназначение.
Робин Райт сыграла Антиопу — тети Дианы и генерала армии амазонок. Ради роли актриса упорно тренировалась: практиковалась в верховой езде и занималась боевыми искусствами. В 2020 году Райт вернулась к образу Антиопы в фильме «Чудо-женщина: 1984».
10. «Карточный домик», Клэр Андервуд
В центре сюжета — конгрессмен Фрэнсис Андервуд (Кевин Спейси), который помогает Гаррету Уокеру занять пост президента США. Политик рассчитывает получить взамен должность госсекретаря, но его предают. Разъяренный Фрэнк вместе с женой Клэр готов на интриги и манипуляции, лишь бы отомстить новому главе государства.
После скандального ухода Кевина Спейси, обвиненного в сексуальных домогательствах, главный фокус политической драмы «Карточный домик» смещается, и историю продолжает героиня Робин Райт, чья Клэр Андервуд становится 47-м президентом США. За эту роль Райт получила первый «Золотой глобус» и ряд наград, в том числе как исполнительный продюсер проекта. Несколько эпизодов актриса сняла самостоятельно.