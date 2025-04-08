Жизнь Иды рушится на глазах. Еще недавно у нее были любимый муж и сын, но в одночасье она потеряла все. Ида пытается выкарабкаться из депрессии, а перепробовав все, уходит подальше от людей, в живописные горы Вайоминга. Там она встречает Мигеля (Демиан Бишир), который не только учит ее необходимым навыкам, но и помогает снова почувствовать вкус к жизни.